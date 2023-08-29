Все смартфоны вышли в 2020 году.

Недавно компания Xiaomi добавила четыре топовых смартфона из линеек Redmi и Poco в список устройств, для которых в скором времени будет прекращена поддержка (EoS). Согласно XiaomiUI, эти устройства не будут получать обновления программного обеспечения уже в ближайшем будущем.

В категорию "End of Support" попали и бюджетные модели, в частности, Redmi 9 Prime (2020 г.), Redmi 9C NFC (2020 г.), Poco M2 Pro (2020 г.), и флагманский Redmi K30 Ultra (2020 г.). Обновления, связанные с операционной системой Android, интерфейсом MIUI и исправлениями безопасности, больше не будут распространяться на эти модели.

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Решение о прекращении программной поддержки со стороны производителя вызывает опасения относительно потенциальных уязвимостей в системе безопасности и сохранности пользовательских данных. Отсутствие обновлений делает эти устройства уязвимыми для эксплойтов, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Обладателям устаревших моделей смартфонов эксперты советуют задуматься о переходе на более современные альтернативы. В качестве альтернативы можно использовать кастомные операционные системы, разработанные энтузиастами, поскольку они часто содержат самые последние исправления безопасности.