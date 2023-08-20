Проблему решает полная замена термопрокладок.

Недавно выпущенный профессиональный графический процессор Radeon PRO W7600 компании AMD столкнулся с проблемой, связанной с его тепловым дизайном, что привело к непредвиденным отключениям системы из-за перегрева.

Графический процессор AMD Radeon Pro W7600 испытывает повышенные температуры сразу после извлечения из коробки; замена термопрокладок является эффективным решением проблемы.

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После тщательного исследования графического процессора AMD Radeon Pro W7600, проведенного компанией Igor's Lab, было обнаружено, что в результате нагрузки на графический процессор через различные промежутки времени происходит потемнение экрана, что приводит к полному отказу системы.

Igor's Lab придерживались стандартных процедур диагностики, и первым шагом стало подключение монитора к интегрированной графике центрального процессора, в результате чего проблема была устранена. Таким образом, было установлено, что случаи "отключения" системы действительно являются следствием работы графического процессора AMD Radeon PRO W7600. Последующая диагностика показала, что графический процессор страдает от избыточного тепловыделения.

Как выяснили специалисты Igor's Lab, причина такого положения дел кроется в неточном применении термопрокладок на модулях памяти VRM. Термопрокладки были прикреплены таким образом, что препятствовали отводу тепла, тем самым ухудшая работу паровой камеры и приводя к заметному повышению температуры. Кроме того, толщина этих прокладок превышала общепринятые стандарты, что, в свою очередь, препятствовало эффективной теплопроводности.

К счастью, решение этой проблемы не потребовало сложного процесса: Igor's Lab исправили ситуацию, заменив термопасту, используемую на GPU.