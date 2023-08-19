Игра обещает быть небольшой, но наполненной контентом.

Assassin's Creed Mirage рекламируется как дань уважения ранним, более консервативным частям франшизы. Однако как это отразится на игровом процессе? Насколько обширной окажется карта? Теперь мы можем получить довольно подробное представление об этом благодаря утечке карты, найденной в коллекционном издании Assassin's Creed Mirage. Карта, хотя и не отличается высокой детализацией – она задумывалась скорее как художественное произведение, чем как функциональный инструмент, – дает полное представление об общих масштабах новой игры.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что в центре карты находится Багдад, включающий в себя как сам центр города, так и дополнительные районы, выходящие за его пределы. С Багдадом граничат сельская местность и небольшие поселения, расположенные на северной и южной частях острова, на котором разворачивается действие игры. Это говорит о том, что в игре есть возможность исследовать местность, хотя и не в такой степени, как в Assassin's Creed Odyssey и Assassin's Creed Valhalla.

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Судя по всему, Ubisoft вложила в относительно компактную игру достойное разнообразие, позволяющее геймерам погрузиться в игру целиком, не тратя на это много времени.