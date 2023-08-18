Его нельзя скачать, как и посмотреть ролик на YouTube.

Компания Take-Two зарегистрировала еще один случай воздействия на сообщество разработчиков модов для GTA, и это произошло спустя всего неделю после того, как Rockstar наделала шума своим приобретением создателей модов FiveM. На этот раз "целью" стал разработчик Sentient Streets, модификации искусственного интеллекта, которая давала пользователям возможность вступать в разговоры и манипулировать неигровыми персонажами (NPC) Лос-Сантоса. Очевидно, что материнская компания Rockstar не очень благосклонно отнеслась к этому моду, в результате чего все его следы были фактически стерты из интернета.

Как веб-страница Nexus Mods, на которой размещен мод Sentient Streets, так и видеоролик на YouTube, демонстрирующий его функциональность, были бесцеремонно уничтожены в результате действий Take-Two. Автор мода под псевдонимом Bloc добровольно удалил версию, размещенную на сайте GTA 5 Mods, опасаясь, что она может стать объектом иска DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Блок заявил, что вся эта ситуация застала его врасплох.

реклама "Неожиданным шагом стало то, что компания Take-Two Interactive нанесла удар по моему каналу в связи с моим видео с модом GTA 5, в результате чего YouTube немедленно удалил видео, не предоставив мне возможности предоставить какие-либо объяснения", – заявил модер в сообщении на YouTube.

Блок рассказал, что обратился к "заявителю по адресу электронной почты, указанному на YouTube", который оказался адресом электронной почты, связанным с компанией Take-Two, в надежде, что проблема может быть решена в результате "небольшого недоразумения" или что компания может предоставить информацию о каких-либо причинах.