Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Курс биткоина опустился до $28 500, а эксперты ожидают дальнейшее падение
Криптовалюта может упасть аж до $25 000.

реклама

Впервые за последние два месяца курс биткоина опустился ниже отметки $28 500.

Это событие стало еще одним неблагоприятным индикатором для основной криптовалюты. Она пробила несколько надежных зон поддержки, что создало предпосылки для дальнейшего падения. В настоящее время, по данным Binance, стоимость криптовалюты упала до отметки $28 448.

реклама

В течение июля аналитики надеялись, что биткоин преодолеет отметку в $32 000. Однако цифровая монета не только не достигла таких высот, но и отклонилась от привычной июльской модели, завершив июль не ростом, как обычно в середине лета, а падением.

В сложившейся ситуации аналитики предполагают различные сценарии развития событий. Преобладает мнение, что возрождение стоимости биткоина в обозримом будущем ожидают лишь немногие. В настоящее время основная проблема заключается в определении нового дна в этом цикле, которое имеет различные обозначения.

Осознавая затянувшийся период стагнации и продолжительную фазу бокового движения на графике, эксперты предупреждают о неизбежном падении курса первой криптовалюты. Вероятно, в ближайшие месяцы он может опуститься вплоть до $25 000.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc #криптовалютный рынок
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Майнеры скупают оборудование и накапливают монеты, готовясь к очередному взлету крипторынка
Coinbase запускает правозащитную организацию в преддверии возможной легализации
Победа республиканцев в 2024 может привести к одобрению биткоин-ETF
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Африканские дети не пишут письма Санта-Клаусу, они пишут письма "Вагнеру"
1
62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
6
ВС РФ сделали "трипл-хит", поразив за 24 часа БТР Stryker, немецкую БМП Marder и польский Rosomak
3
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
6
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
7
Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в России в следующем году вырастет в 25 раз
+
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
2
Командир Группы Вагнера Лотос опроверг слухи о переходе его коллег в ЧВК Редут
+
Российские предприятия уже начали закупки устройств "Серп-ВС5"
1
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
20
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
1
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
17
Прямое попадание и пожар: дрон-камикадзе «Ланцет» вывел из строя замаскированную гаубицу M777 ВСУ
+
Требования Armored Core 6 к игровому ПК довольно скромны
+
В сети началась травля репера NIK1 за переданные в клипе приветы Евгению Пригожину и ЧВК Вагнер
2
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
Вице-премьер Украины призвала сограждан настраиваться на «длительную борьбу»
+
В Сети появились кадры поражения американского БТР Stryker в зоне СВО — его настиг дрон-камикадзе «Ланцет»
+
Из-за падения рубля из России уедут до трети трудовых мигрантов
15

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
6
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
10
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
9
Phenom II X4 - работа над ошибками
74
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
24
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
11
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
33
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
2
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5
Топ игр с реалистичной физикой (часть 1)
8

Сейчас обсуждают

RandomXP
15:57
А у меня они под водоблоками сильно не грелись, 4ех секционный задиатор нормально тепло отводил. Ну, да - тепло было в комнате.
Intel Core i7-920 сравнили с Pentium G7400 в играх — по статистике редких событий 920-й был лучше
Roditch
15:56
При таком бюджете на вторичке можно взять i7 2600 (2500р) + мать 1155 (1500р) + память 2х4ГБ 1600 (1500р), SSD 500ГБ (новый за 2500р), RX570 4ГБ (4000р) + БП на 500 Вт (2500). Корпус уже есть. Итого 1...
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:52
Потребность простая - играть, а учитывая мягко говоря слабоватость этого процессора по нынешним временам, то загружен он будет на 100% практически всегда.
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:50
Своим отсутствием...
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:48
90 градусов на VRM через 5 минут тестирования... ну такое себе "тащение", задача стояла минимум 5 лет проработать, а лучше больше.
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:47
Как вы узнаете в следующей статье ни какого реального прироста там нет, по крайней мере между 1155 и 1151 он около нулевой и местами даже отрицательный, а это 3 и 6 поколение. Ну и надо быть психичес...
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:46
Ну как бы на чём было на том и тестил... Тут ниже в комментах есть сравнение в 2х канале, удалось недавно протестировать в ходе ещё одного апгрейда данного компа.
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
Андрей Лузинов
15:44
IGI будет перезапуск. Уже есть трейлер
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
Chihonya
15:44
Ща подойдет Шишкин и напишет, что ты нищук, который купил 3060 по цене системного блока)))
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
Vasijara
15:41
Из этого не хейтерского или специально подстроенного видео можно увидеть что 4060 быстрее на 20%, никогда и ни одна 50 я не была быстрее предыдущей 60, тем более на 20% https://www.youtube.com/watch?v...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем