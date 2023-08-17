Криптовалюта может упасть аж до $25 000.

Впервые за последние два месяца курс биткоина опустился ниже отметки $28 500.

Это событие стало еще одним неблагоприятным индикатором для основной криптовалюты. Она пробила несколько надежных зон поддержки, что создало предпосылки для дальнейшего падения. В настоящее время, по данным Binance, стоимость криптовалюты упала до отметки $28 448.

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В течение июля аналитики надеялись, что биткоин преодолеет отметку в $32 000. Однако цифровая монета не только не достигла таких высот, но и отклонилась от привычной июльской модели, завершив июль не ростом, как обычно в середине лета, а падением.

В сложившейся ситуации аналитики предполагают различные сценарии развития событий. Преобладает мнение, что возрождение стоимости биткоина в обозримом будущем ожидают лишь немногие. В настоящее время основная проблема заключается в определении нового дна в этом цикле, которое имеет различные обозначения.

Осознавая затянувшийся период стагнации и продолжительную фазу бокового движения на графике, эксперты предупреждают о неизбежном падении курса первой криптовалюты. Вероятно, в ближайшие месяцы он может опуститься вплоть до $25 000.