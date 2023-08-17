AMD также расскажет о технологии FSR 3.

Компания AMD официально объявила о своем участии в выставке Gamescom 2023, которая стартует на следующей неделе, где она намерена представить новые флагманские продукты, входящие в линейку графических процессоров Radeon RX 7000.

Подтверждение выступления на выставке поступило непосредственно от Скотта Херкельмана, старшего вице-президента и генерального менеджера графического подразделения AMD. В своем сообщении Скотт сообщил, что AMD готова устроить грандиозное зрелище на выставке Gamescom 2023, в ходе которого она представит свои грядущие продукты. Эти инсайды безошибочно указывают на скорое появление видеокарт RX 7800 XT и RX 7700 XT. Примечательно, что исполнительный директор AMD Лиза Су уже подтвердила информацию о предстоящем дебюте новых продуктов в текущем квартале.

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Начиная с 23 августа, в рамках Gamescom 2023 состоится отдельное "Highlight Show" компании AMD, запланированное на 25 августа в 8 часов утра (по тихоокеанскому времени). Презентация пройдет под руководством ключевых фигур в рядах AMD, включая Фрэнка Азора и Скотта Херкельмана. Помимо представления двух вышеупомянутых видеокарт, вполне логично, что AMD также представит авторитетную информацию о своей инициативе HYPR-RX, а также расскажет больше о долгожданной технологии FSR 3 – прямом конкуренте DLSS 3.