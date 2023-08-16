Китайские производители просят все больше и больше чипов.

Компания NVIDIA якобы переносит часть производства графических процессоров для настольных ПК, чтобы удовлетворить спрос на рынке ноутбуков в Китае. Эта информация основана на недавнем финансовом отчете, в котором утверждается, что производители игровых ноутбуков увеличили количество запросов на мобильные графические чипы NVIDIA.

При этом рынок видеокарт в секторе настольных систем выглядит относительно устойчивым. В связи с этим в отчете говорится о том, что NVIDIA воздерживается от расширения производственных мощностей по выпуску графических процессоров для настольных ПК. Вместо этого компания направляет свои графические процессоры Ada Lovelace производителям ноутбуков.

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Такая стратегия неизбежно влечет за собой соответствующее сокращение поставок графических процессоров для настольных ПК. Есть опасения, что это может привести к дефициту видеокарт, а в конце года – к дефициту графических процессоров GeForce в розничных магазинах.

Скептики предполагают, что действия NVIDIA могут оказаться попыткой удержать завышенные цены на текущий модельный ряд видеокарт. Сложившееся мнение о видеокартах серии RTX 4000 сводится к тому, что они обладают достойной производительностью, но их цена значительно выше обычной.

В настоящее время для желающих приобрести графические процессоры NVIDIA, в частности RTX 4070, существует множество вариантов. Стоит отметить, что эти варианты в основном соответствуют предложенной производителем розничной цене.