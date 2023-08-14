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Redmi представила K60 Extreme Edition: 24Gb ОЗУ, 144 Гц и запись в 8K за $495
Смартфон ориентирован в первую очередь на игры.

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Представляем новейших участников технологической сцены: передовой складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3, сопровождаемый фитнес-трекером Xiaomi Band 8 Pro, и шоустоппер от Redmi – Redmi K60 Ultra (также известный как Redmi K60 Extreme Edition).

Под капотом устройства находится мощный чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus, превосходящий даже Snapdragon 8 Gen 2. Проще говоря, Redmi K60 Ultra может похвастаться более высокой производительностью, чем Xiaomi 13. В бенчмарке AnTuTu он набирает поразительные 1,77 млн баллов.

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Естественно, Redmi K60 Ultra с гордостью позиционирует себя как лучший выбор для любителей игр.

Экранная производительность повышается благодаря использованию топового дисплея TCL C7 с разрешением 1,5K и плавной частотой обновления 144 Гц. Примечательно, что эта частота превосходит большинство флагманских аналогов, обеспечивая практически полное отсутствие мерцания.

Фотографические возможности устройства подтверждает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX800, которым оснащена основная камера. В дополнение к этому на сцену выходит гибридный механизм стабилизации, сочетающий оптическую и электронную стабилизацию. Это позволяет снимать плавные видеоролики в формате 8K без потери кадров и временных ограничений.

Кроме того, это первый выход Xiaomi в сферу смартфонов с колоссальным объемом оперативной памяти в 24Gb.

Redmi K60 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и способен заряжаться с мощностью до 120W. Любители Xiaomi будут рады узнать, что эта модель станет одним из первых получателей MIUI 15. Что касается ценовой структуры, то базовая модель Redmi K60 Ultra, оснащенная 12Gb оперативной и 256Gb флэш-памяти, выходит на рынок по цене в $360. Флагманская версия, оснащенная 24Gb оперативной памяти и 1Tb флэш-памяти, предлагается по цене в $495.

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