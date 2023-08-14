Эту работу ему предложила лично AMD.

В ходе мероприятия QuakeCon 2023, проводимого компаниями Bethesda и AMD, было сделано примечательное заявление о выпуске видеокарт Radeon RX 7900 XTX с тематикой Starfield. Отличительная особенность этих видеокарт заключается не только в их дизайне, но и в их эксклюзивности, поскольку была выпущена ограниченная партия из 500 штук.

Пользователь под ником modsbyben взял одну из видеокарт Radeon RX 7900 XTX и использовал ее для создания визуально захватывающего ПК на тему Starfield. Это замечательное начинание было предпринято в рамках совместной работы компаний AMD и Bethesda с целью создания компьютера, повторяющего атмосферу грядущей игры Starfield. В описании к сопровождающему видеоролику modsbyben пояснил:

реклама "Компания AMD предложила мне замечательное сотрудничество с Bethesda, в рамках которого я должен был создать уникальный, единственный в своем роде компьютер. Эта машина должна была быть представлена на выставке QuakeCon и выполнена в соответствии с тематикой новой видеоигры Starfield. Я стремился пропитать этот компьютер сущностью игрового мира, позволив ему органично слиться с игровым окружением. Черпая вдохновение в возможности игрока создавать свой собственный космический корабль в игре, я использовал эту концепцию при создании ПК".