Дату выхода случайно раскрыл немецкий магазин.

Возможно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 появится в продаже менее чем через четыре месяца, если верить недавнему сообщению на официальном немецком сайте PLAION Store. Эндрю Мармо, один из представителей прессы, заметил это объявление, в котором дата выхода игры указана как 1 декабря. По нескольким причинам эта дата выглядит не совсем удачной.

Во-первых, дата приходится на начало месяца, что отличается от типичной даты конца месяца, которая часто используется для обозначения релиза. Во-вторых, 1 декабря – это пятница, обычный день недели. Примечательно, что немецкий магазин PLAION Store имеет опыт случайного раскрытия дат релизов: ранее это произошло с версией Darksiders 2 для Nintendo Switch.

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Изначально GSC Game World планировала выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в декабре 2022 года, но планы были нарушены. Если игра действительно выйдет до конца года, она может стать одним из самых ожидаемых событий в линейке игр этого года.

S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована в 2018 году, а её релиз был запланирован на 2021 год. Первоначально назначенная на 28 апреля 2022 года, дата выхода была перенесена на декабрь, как уже говорилось выше.

Долгожданная игра выйдет на ПК и Xbox Series X/S (с трехмесячным эксклюзивным соглашением с Microsoft, после чего вероятен релиз на PlayStation 5), а также будет доступна по подписке Game Pass с первого дня.