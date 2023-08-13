В некоторых случаях производительность упала до -39%.

Специалисты корпорации Intel обнаружили уязвимость в системе безопасности, обозначенную как CVE-2022-40982 и получившую название Downfall. Данная уязвимость вызвала глобальный резонанс, поскольку корпорация Intel инициировала меры по устранению проблемы, что привело к значительному снижению скорости работы компьютеров пользователей по всему миру. Влияние Downfall распространяется на потребительские и серверные процессоры Intel, начиная с семейства Skylake и заканчивая Rocket Lake. Таким образом, значительное число пользователей чипов Intel столкнулось с гипотетической угрозой, причем эта ситуация распространяется не только на владельцев последних моделей.

В ответ на это инженерная команда Intel выпустила обновление, направленное на устранение уязвимости. Однако это решение непреднамеренно привело к заметному снижению производительности процессоров Intel.

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Эти выводы были сделаны в результате всестороннего анализа, проведенного экспертами издания Phoronix, посвященного ОС Linux и связанному с ней программному обеспечению. Исследовательская лаборатория издания провела тщательные тесты производительности и сравнила результаты. Удивительно, но обновление привело к существенному снижению вычислительной мощности: на некоторых компьютерах на базе Intel производительность снизилась на 39%.

Так, в тестах, проведенных на Xeon Platinum 8380 и Xeon Gold 6226R, падение производительности составило 6%. При этом процессор Cascade Lake показал более существенное падение – 33%, а Core i7-1165G7 – от 11 до 39% в разных тестовых сценариях.