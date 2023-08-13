Технология сама придумает, что можно приготовить на ужин.

Raspberry Pi является одной из самых креативных микрокомпьютерных платформ современной эпохи. Однако в сфере проектов Raspberry Pi появилось особенно интересное применение, которое покоряет наш вкус к инновациям. Этот проект, созданный изобретательным разработчиком под псевдонимом Simon на платформе Hackster, имеет кулинарную изюминку. Используя Raspberry Pi, Саймон создал систему, которая изучает содержимое его холодильника и предлагает рецепты, гармонирующие с его внутренними ингредиентами.

По словам Саймона, в процессе разработки он обучил свою новинку с помощью YOLOv5, что позволило ей распознавать потенциальные компоненты в пределах холодильника. С помощью скромного модуля камеры пищевые продукты подвергаются тщательному изучению через призму технологии распознавания образов. Здесь Raspberry Pi берет на себя роль куратора, скрупулезно обрабатывая полученные данные и приступая к исследовательской работе по созданию подборки возможных рецептов и обучающих видеороликов по кулинарии, соответствующих полученным данным.

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Важнейшим аспектом сбора рецептов является применение ChatGPT – технологии, разработанной компанией Open AI. После составления списка возможных рецептов Raspberry Pi выполняет последний шаг – отправляет пользователю уведомления через Telegram. В этих уведомлениях содержится целый ряд возможных рецептов, что дает элегантную передышку от трудоемкого процесса ручного просеивания информации в поисках вдохновляющего меню на ужин.

Программная архитектура этой гастрономической новинки состоит из нескольких слоев кода, каждый из которых описан в обширном досье проекта, размещенном на Hackster.