Компания меняет свою политику по отношению к моддингу.

Компания Rockstar Games объявила о своем намерении сотрудничать с Cfx.re, командой, ответственной за создание популярных моддинговых инструментов FivM и RedM. Основной целью этого сотрудничества является предоставление компанией Rockstar официальной поддержки многочисленным пользователям этих модификаций. Модификации позволяют большому количеству игроков одновременно участвовать в игре на специализированных серверах в доменах GTA V и Red Dead Redemption 2. В официальном пресс-релизе компании подчеркивается, что теперь Cfx.re стала неотъемлемой частью Rockstar Games, хотя точные последствия этого союза пока не раскрываются.

На официальном форуме Cfx.re сказано, что это сотрудничество позволит команде расширить и усовершенствовать платформы FiveM и RedM вместе с сообществом модеров, использующих их инструменты. Согласно заявлению самой Rockstar, она намерена расширить свою политику в отношении модов. Однако Rockstar решительно настроена против модов, которые вводят новые игры, сюжеты, миссии или карты. Компания также запрещает модерам извлекать прибыль из своего интеллектуального контента.

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В то же время сообщество "ролевиков" GTA V представляет собой значительную структуру. На таких платформах как Twitch многочисленные стримеры играют роли во вселенной Grand Theft Auto, часто изображая преступников или полицейских. Cfx.re уточняет, что на данный момент не располагает какими-либо сведениями о будущих продуктах Rockstar Games.