Sony существование консоли не подтвердила.

Недавно появилось изображение, на котором, возможно, показана грядущая версия PlayStation 5 Slim – аппаратная модификация для игровой консоли текущего поколения, которую компания Sony еще не представила официально.

Изображение, размещенное на форуме A9VG и ставшее известным благодаря сообщению Эндрю Мармо (Andrew Marmo) в Twitter, позволяет взглянуть на предполагаемый дизайн грядущей версии консоли. Несмотря на сходство с текущей моделью, можно выделить некоторые отличительные черты. Примечательно, что данное изображение, предположительно полученное из циркулирующего в интернете видеоролика с PS5, совпадает с подробностями, которые несколькими днями ранее раскрыл инсайдер BwE_Dev в Twitter.

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На фоне продолжающегося молчания компании Sony о существовании PlayStation 5 Slim рекомендуется с осторожностью относиться к такого рода информации. Тем не менее, представляется правдоподобным, что данная аппаратная модификация действительно не за горами. Если говорить о том, что релиз состоится до конца года, то официальная презентация должна произойти в ближайшее время. Это, несомненно, позволит выяснить, является ли данное изображение точным представлением новой PS5.