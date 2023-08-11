В свободную продажу они не попадут.

В честь скорого выхода долгожданной космической игры Starfield от Bethesda компания AMD представила новую серию эксклюзивных процессоров Ryzen 7 7800X3D в специально разработанных памятных коробках, а также видеокарты Radeon RX 7900 XTX, выполненные в характерной для игры цветовой палитре – белой, синей, красной и желтой. Выпуск будет ограничен 500 единицами каждого варианта. К сожалению, AMD сообщила, что эти уникальные изделия не будут доступны для широкой коммерческой продажи, поскольку компания намерена ориентировать их на коллекционеров и энтузиастов. Распространение этих уникальных изделий начнется во время проведения выставки Quakecon.

Эксклюзивное издание Starfield Ryzen 7 7800X3D будет помещено в специальную упаковку, украшенную иллюстрациями на тему Starfield и выполненную в фирменной черно-бело-оранжевой цветовой гамме игры, дополненной логотипом тайтла на одной из сторон коробки.

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Графические карты Starfield RX 7900 XTX получат референсный дизайн, отличающийся художественным оформлением. Традиционный черный цвет был заменен на яркую белую палитру. Широкий спектр модификаций включает в себя гладкую матово-белую отделку кожуха и задней панели, а также окрашенные в черный цвет ребра радиатора и вентиляторы, повторяющие стандартный дизайн. Кроме того, видеокарта украшена характерным шрифтом в виде космического корабля и оснащена двумя белыми светодиодными полосками вокруг центрального вентилятора, который, как предполагается, обладает функцией RGB.