Максимальная конфигурация – 256Gbю

Компания V-Color недавно представила новую линейку разогнанных модулей памяти DDR5 RDIMM, обеспечивающих высокие скорости и увеличенную емкость.

Новые разогнанные модули DDR5 RDIMM от V-Color обеспечивают скорость до 6800 МТ/с и позволяют устанавливать комплекты памяти объемом до 256Gb.

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Официальное заявление звучит так:

"Компания v-color Technology Inc с гордостью представляет революционную память DDR5 OC R-DIMM для рабочих станций, доступную в конфигурациях 16, 32 и 64Gb. Эти конфигурации тщательно продуманы для совместимости с новейшими процессорами Intel Xeon серий W-2400X и W-3400X и предназначены для работы с материнскими платами на базе чипсета Intel W790".

В сочетании с материнской платой ASUS Pro WS W790E-SAGE SE и процессором Intel Xeon W9-3495X память показывает следующие характеристики:

Модули емкостью 16Gb достигают скорости до DDR5-6800 CL34-46-46-92 при конфигурации 128Gb (8х16Gb)

Модули емкостью 32Gb достигают скорости до DDR5-6400 CL32-38-38-96 при конфигурации 256Gb (8x32Gb)

Модули емкостью 64Gb достигают скорости до DDR5-6000 CL32-38-38-96 в конфигурации 256Gb (4x64Gb)

"Мы тщательно настроили каждый комплект, чтобы оптимизировать задержки для всех уровней емкости, а также интегрировали специальный радиатор для улучшения терморегулирования и долговечность, – говорит команда разработчиков v-color".