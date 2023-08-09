За нее просят всего $599 долларов.

В очередном выпуске необычных видеокарт из Китая появилась 16Gb-я версия Radeon RX 580, выпущенная компанией Kinology. Необходимо уточнить, что компания Kinology не имеет официального статуса партнера AMD по производству плат. Скорее, она выступает в качестве лейбла, под которым в довольно произвольной форме представлены измененные OEM-конструкции. Кроме того, существует вероятность того, что часть этих видеокарт ранее использовалась для майнинга криптовалют, что может негативно сказаться на работе интегрированной памяти и стать веским основанием для ее замены.

Интересный момент кроется в модификации этих видеокарт: привычный объем памяти 8Gb увеличен до 16Gb, что является беспрецедентным новшеством для данной модели. Подобный объем памяти был характерен только для Instinct MI6, оснащенного аналогичным GPU.

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Любопытно, что эти модификации не требуют установки специализированных драйверов. Беглое изучение прилагаемых визуальных ссылок показывает, что карта работает с драйвером 23.5.2, который имеет WHQL-аутентификацию, что свидетельствует о его полной совместимости с официальной веткой драйверов. Представленные компанией оценки производительности свидетельствуют о том, что, несмотря на эти изменения, карта по-прежнему не дотягивает по мощности до GTX 1060 6Gb в Ludashi – бенчмарке GPU, широко используемом в Китае.