Живет Маск в обычном скромном доме.

Уолтер Айзексон, биограф Илона Маска, рассказал о нынешнем доме самого богатого человека в мире. Он навестил Маска во время написания книги о нем.

Маск решил выставить на продажу свою коллекцию из пяти роскошных особняков и выделить в качестве основного жилища строгий дом с двумя спальнями в Бока Чика, штат Техас, где и состоялась их встреча. Сидя за деревенским деревянным столом, он вел телефонный разговор, о чем Айзексон рассказал в своем интернет-посте, сопроводив его приложенной фотографией.

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На фотографии изображена неубранная кухня открытого типа и фрагмент гостиной Маска. На одном из стульев висит куртка, а деревянный журнальный столик занимает скульптура, напоминающая ракету, и катана.

Айзексон сообщил, что в своей книге "Илон Маск", выход которой запланирован на 12 сентября, он намерен подробно рассказать о причинах сокращения штата сотрудников Маска.

Резиденция в Бока Чика была первоначально показана Маском в июне 2021 года. Эти строения, возведенные компанией Boxabl, специализирующейся на модульном домостроении, можно перевозить и устанавливать в различных местах, причем процесс монтажа и подведения коммуникаций занимает всего несколько часов.