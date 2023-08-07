Реплика, по их мнению, оказалась на удивление качественной.

Компания Kit Racing, расположенная в живописной провинции Патхум Тани (Таиланд), представила интригующий проект – создание реплики Lamborghini Aventador на базе старого седана Toyota Crown.

Для реализации этой амбициозной затеи в качестве автомобиля-донора был выбран Toyota Crown четвертого поколения 1987 года выпуска. Разобрав его кузов и верхнюю часть шасси, специалисты оставили чистый холст для воплощения своей идеи в жизнь. Интересно, что колесная база Toyota Crown, равная 2730 мм, повторяет размеры Aventador, равные 2700 мм, что делает ее подходящим кандидатом для этой необычной трансформации.

реклама

Стремясь к совершенству, мастера Kit Racing выбрали стальную раму клиновидной формы, сделав выбор в пользу прочности, а не легкости, которая может быть не столь важна в сфере реплик. Чтобы вдохнуть жизнь в сердце этого автомобиля, они оснастили его 2,5-литровым двигателем Mitsubishi V6, истинная мощность которого остается загадкой.

Смешивая различные автомобильные элементы, они изобретательно интегрировали детали подвески от Toyota Hilux и Honda Accord, задние тормоза от BMW 7-Series, дверной механизм от Nissan NX и стеклоочистители от неопознанного пикапа Chevy.

Эта смелая затея потребовала большого количества нестандартных компонентов, включая фары, учитывая непомерно высокую стоимость аутентичных деталей. Однако разработчикам удалось сдержать расходы, вложив в свою творческую затею всего 11 615 долларов.