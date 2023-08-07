Доля Китайских машин сегодня составляет 31%.

В июне 2023 г. мировая автомобильная промышленность пережила значительный подъем: объем продаж достиг 7,8 млн. единиц, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первой половине 2023 г. общий объем продаж автомобилей в мире достиг 42,4 млн. единиц, сообщил генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу.

Несмотря на положительный рост в июне 2023 года, важно отметить, что этот показатель оказался на 4% ниже, чем соответствующие продажи в июне 2018 года. Тем не менее по сравнению с предыдущими годами этот показатель остается высоким. Примечательно, что в период с 2018 по 2020 год в автомобильной промышленности наблюдалось постоянное снижение продаж. Однако в 2021 году был зафиксирован многообещающий рост на 4%, что свидетельствует о восстановлении после пандемии.

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Если рассматривать долю мирового рынка, то с 2016 по 2018 год китайские автопроизводители занимали около 30% от общего объема продаж. Хотя в 2019 году эта доля снизилась до 29%, Китай сохранил свое доминирующее положение. В дальнейшем доля китайского рынка росла, достигнув 32% в 2020-2021 годах и увеличившись до 33% в 2022 году. В первой половине 2023 года китайские автомобильные компании сохранили присутствие на мировом рынке, заняв 31% всех проданных автомобилей.

Данные CPCA также раскрывают десятку крупнейших автопроизводителей по объему мировых продаж автомобилей в первой половине 2023 года, в которую вошли такие известные компании, как Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis, Renault-Nissan, GM, Ford, Honda, Suzuki и Mercedes-Benz. Интересно, что ведущий китайский автопроизводитель BYD занял 11-ю позицию в глобальном рейтинге.

На китайском рынке в первую десятку автопроизводителей по объему продаж автомобилей в первой половине 2023 года вошли Volkswagen, BYD, GM, Changan, Geely, Toyota, Chery, SAIC, Honda и Great Wall.