Его выдала подозрительная походка.

Как сообщает китайское издание cnBeta, некий человек попытался провезти в Китай 68 смартфонов iPhone, плотно прикрепив их к телу с помощью скотча. Он ловко спрятал смартфоны под рубашкой и в штанинах, но его план был сорван на таможенном контроле. Во время стояния в очереди на проход "ничего не декларировать" его необычная походка привлекла внимание, что привело к быстрому задержанию. Что касается последствий его действий, то пока неясно, будут ли ему предъявлены уголовные обвинения.

Интересно, что данный случай не единичен. В 2017 году была поймана женщина, пытавшаяся незаконно ввезти в материковый Китай 102 iPhone и 15 элитных часов. Буквально в прошлом месяце другой человек пытался провезти через границу 306 процессоров, закрепленных скотчем, а за неделю до этого – 420 твердотельных накопителей. Список можно продолжать: в 2021 году группа мужчин предприняла дерзкую попытку провезти 256 процессоров Intel Core i7-10700 и Core i9-10900K, а год спустя китайская таможня заметила человека, обмотавшего вокруг тела 160 процессорами и 16 телефонами.

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Хотя по своей сути такая продукция не является незаконной в Китае, на ее ввоз действуют значительные налоги. Соответственно, контрабандисты могут получить существенную прибыль, если им удастся обойти эти платежи. Однако совершить такой "подвиг", не привлекая внимания, становится непростой задачей, когда на теле висит десять килограммов техники.