С ними можно разговаривать в любом удобном стиле.

На этой неделе вышла инновационная модификация для GTA V, разработанная модером с ником Bloc, которая использует передовой движок Inworld AI Character Engine для создания уникального игрового процесса в Grand Theft Auto V. Этот интересный мод уже доступен для загрузки на сайте Nexus Mods и дополнен функцией голосового сопровождения благодаря программному обеспечению ElevenLabs.

В своем последнем демонстрационном видеоролике Bloc сам представляет и подробно рассказывает о концепции этого мода для GTA V. В этой увлекательной модификации игроки берут на себя роль полицейского, патрулирующего улицы Лос-Сантоса, отрываясь от традиционных модов для GTA V и погружаясь в тщательно проработанную сюжетную линию.

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Несмотря на то, что мод следует заранее заданному сюжету, он все же предоставляет игрокам впечатляющую свободу действий в различных аспектах игрового процесса. От аналогов этот мод отличают возможности искусственного интеллекта, реализованные на движке Inworld Character Engine. Каждый персонаж, встречающийся в моде, обладает искусственным интеллектом, позволяющим ему взаимодействовать с игроками в совершенно незапланированном режиме. Это означает, что каждый разговор и реакция персонажа будут совершенно уникальными, подстраивающимися под поведение игрока. Мод позволяет игрокам свободно выражать свои мысли и взаимодействовать с персонажами в своем собственном стиле, без ограничений.

Для тех, кого интересуют технические аспекты, мод Bloc для GTA V включает в себя более 30 различных моделей AI для неигровых персонажей (NPC). Такой оригинальный подход обеспечивает беспрецедентный уровень вариативности при взаимодействии с разнообразными жителями Лос-Сантоса.