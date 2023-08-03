Ген. директор компании называет этот рынок важным и перспективным.

В ходе недавнего финансового отчета генеральный директор AMD Лиза Су не только подтвердила намерение компании обновить серию игровых GPU, но и подчеркнула значимость линейки продуктов для центров обработки данных, предназначенных для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Так, Лиза Су сообщила о впечатляющем семикратном росте числа пользователей ИИ всего за один квартал, что заставляет AMD разрабатывать более мощные процессоры и преодолевать любые препятствия, чтобы удовлетворить растущую клиентскую базу.

В настоящее время AMD готовится к запуску серии графических процессоров Instinct MI300 в четвертом квартале, что является для компании важнейшей возможностью удовлетворить растущий спрос и требования рынка, которые стали исключительно высокими из-за нехватки чипов NVIDIA AI. Дефицит привел к значительному росту цен и проблемам с приобретением этих графических процессоров без предварительной резервации.

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Лиза Су подтверждает важность китайского рынка для компании, несмотря на то, что на него распространяются экспортные ограничения США. В связи с этим AMD изучает возможность создания продуктов, соответствующих экспортным правилам, подобно тому, как это делает NVIDIA в отношении своих чипов.

Для соблюдения санкций NVIDIA, напомним, ограничила пропускную способность межсоединений GPU на уровне 400 ГБ/с для своих графических процессоров серий A100 и H100, что привело к появлению новых моделей под названиями A800 и H800.