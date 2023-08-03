С компанией могут заключить соглашение об отсрочке судебного преследования.

Представители Министерства юстиции США в настоящее время расследуют обвинения в мошенничестве в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Однако, по словам знакомых с ситуацией лиц, они опасаются возможных последствий для пользователей.

Федеральные прокуроры выражают опасения, что если они предъявят обвинение Binance, то это может привести к значительному оттоку средств и, возможно, к банкротству биржи, подобно неудачной судьбе уже обанкротившейся платформы FTX. Такой сценарий приведет к потере средств пользователей и потенциально может вызвать панику на криптовалютном рынке.

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По данным инсайдерских источников, Министерство юстиции изучает альтернативные подходы, включая наложение штрафов и рассмотрение возможности заключения соглашения об отсрочке судебного преследования. Подобное соглашение, заключаемое под надзором суда, позволяет приостановить судебное преследование на определенный срок при соблюдении организацией конкретных условий. Такая мера направлена на смягчение паники и ограничение потенциального ущерба как для пользователей, так и для самой биржи.

На данный момент Министерство юстиции США решило не давать никаких официальных комментариев по этому вопросу.