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Новая видеокарта RX 7500 будет стоить всего 220 и предложит 8Gb памяти
Она должна получить 128-битную шину.

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Некоторое время назад по сети начали ходить слухи о некоторых спецификациях профессиональной видеокарты Radeon Pro W7500, а теперь в интернете появились подробности о бюджетном игровом графическом процессоре RX 7500 от AMD.

По данным инсайдера All The Watts, новый графический процессор должен быть оснащен 28 CU, что эквивалентно 1792 потоковым процессорам. Это кажется правдоподобным, поскольку графический процессор Navi 33 в полной конфигурации, как и RX 7600, имеет 2048 вычислительных ядер.

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Кроме того, по слухам, RX 7500 сможет похвастаться 8Gb памяти, а её энергопотребление составит около 130W. Предполагаемая цена этой модели – 220 долларов. Стоит отметить, что первоначально RX 6500 XT была выпущена по цене в 200 долларов, но новая модель, по прогнозам, будет значительно быстрее, особенно если данные о 128-разрядной шине окажутся верными.

Тем не менее, при цене в 220 долларов RX 7500 окажется в непосредственной близости с RX 7600 за 270 долларов.

Стоит отметить, что инсайдер All The Watts зарекомендовал себя как проверенный источник и имеет опыт точного описания спецификаций видеокарт до их официального анонса.

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#amd #видеокарты #rdna3 #rx 7500
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