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ИИ-компании начинают переходить с серверных видеокарт на игровые
Вследствие этого может возникнуть очередной дефицит.

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Похоже, что потенциальный дефицит игровых GPU, аналогичный тому, который наблюдался во времена майнинга, может возникнуть в связи с растущим спросом на приложения для искусственного интеллекта. Дефицит графических процессоров для ИИ в Китае заставил компании обратить внимание на игровые GPU, что может привести к потенциальным последствиям в сфере гейминга.

Технологическим стартапам становится все труднее приобретать графические процессоры, особенно NVIDIA H100, поскольку спрос на них продолжает расти. Это привело к тому, что графические процессоры NVIDIA AI продаются по завышенным ценам, достигающим почти 70 000 долларов. Чтобы преодолеть эти ограничения, некоторые компании придумали другой подход: они делают выбор в пользу потребительских видеокарт.

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Хотя конкретных доказательств, подтверждающих такое изменение интереса, мало, недавний твит генерального директора Comma AI намекает на приобретение компанией игровых графических процессоров AMD. На опубликованном изображении показана крупная партия графических процессоров AMD, модель которой обозначена как Radeon RX 7900 XTX от XFX. Точное количество приобретенных графических процессоров не уточняется, но, судя по анализу изображения, оно может составлять от 60 до 120 видеокарт. Стоимость Radeon RX 7900 XTX составляет около $1 000 за единицу.

Решение о выборе игровых GPU AMD обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, рабочие нагрузки ИИ требуют значительных объемов памяти, и Radeon RX 7900 XTX, являясь самым топовым предложением AMD, представляет собой идеальное решение с 24Gb VRAM по более доступной цене по сравнению с вариантами NVIDIA. Во-вторых, AMD является более предпочтительным выбором при покупке чипов, чем Qualcomm. Для технологических стартапов получение графических процессоров, предназначенных для работы с искусственным интеллектом, является сложной задачей, поскольку эксклюзивный доступ к ним обычно предоставляется таким гигантам индустрии, как OpenAI и Microsoft. В отличие от них, игровые GPU AMD, особенно премиальные модели, более доступны.

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