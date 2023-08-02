Вероятнее всего, речь идет об RX 7800 XT и RX 7700 XT.

Компания AMD официально объявила о своих планах представить в текущем квартале новые видеокарты Radeon RX 7000 RDNA3, ориентированные специально на игровое сообщество.

В ходе недавнего отчета о прибылях и убытках компания AMD сообщила о своем намерении расширить линейку графических процессоров Radeon RX 7000 за счет графической архитектуры RDNA3. В настоящее время в линейку входят топовые модели RX 7900 XTX и RX 7900 XT, оснащенные графическим процессором Navi 31, а новая модель Radeon RX 7600 ориентирована на игровой сегмент 1080p. Кроме того, компания представила вариант Radeon RX 7900 GRE, который в основном доступен в материковом Китае и предлагается в ограниченных количествах по всему миру.

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Однако теперь AMD вновь переключает свое внимание на рынок энтузиастов. Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила свои планы по расширению модельного ряда за счет новых карт премиального класса в третьем квартале.

Важно отметить, что здесь используется множественное число "карт", что говорит о том, что AMD будет предлагать не один продукт, а несколько. Пока неясно, заменят ли новые карты существующую линейку Navi 31 или займут более доступный, но все еще ориентированный на энтузиастов ценовой диапазон от 500 до 700 долларов. В этом сегменте компания Radeon не проявляла особой активности, у конкурентов же здесь представлены RTX 4070 Ti и RTX 4070.

По слухам, компания AMD готовится представить две новые видеокарты на базе архитектуры RDNA3: RX 7800 XT и RX 7700 XT. Предполагается, что Radeon RX 7800 XT будет оснащаться 16Gb памяти, а Radeon RX 7700 XT – 12Gb, как и их предшественники RX 6800 XT и RX 6700 XT.