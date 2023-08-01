Пока что загрузить её нельзя даже платно.

Известный игровой модер Паскаль Гилчер, широко известный в игровом сообществе как Марти Макфлай, недавно продемонстрировал выдающиеся достижения в области трассировки лучей в игре The Elder Scrolls V: Skyrim.

Марти, блестящий автор шейдеров трассировки лучей в пространстве, который произвел революцию во многих модах для компьютерных игр, приложил немало усилий для создания этого новаторского улучшения освещения. Технология освещения основана на алгоритме трассировки путей ReSTIR GI от NVIDIA.

реклама

Интересно, что подход Марти имеет некоторое сходство с RTX Remix от NVIDIA. Однако модер использует ReShade API для перехвата сигналов CPU-GPU во время рендеринга, что обеспечивает масштабируемость практически в любой игре. В отличие от RTX Remix, который предназначен для конвейеров с фиксированными функциями, решение PTGI Марти совместимо не только с играми на DX9, но и с более современными проектами, такими как Grand Theft Auto V (DX11) и Control (DX12).

В эксклюзивном интервью изданию Eurogamer Марти заявил о своем желании расширить возможности решения для трассировки путей, добавив поддержку новых источников света, замену геометрии и использование аппаратного ускорения.

После впечатляющего дебюта трассировки путей в Cyberpunk 2077 демонстрация Skyrim служит еще одним подтверждением потенциала этой технологии как будущего игрового освещения.