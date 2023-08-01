Игру наконец-то можно будет опробовать вживую.

S.T.A.L.K.E.R. 2 – игра, требующая от своих преданных поклонников непоколебимого терпения. Долгожданное продолжение знаменитого шутера от первого лица в жанре survival horror было анонсировано в 2010 году, а дата выхода была назначена на 2012 год. Однако крах GSC Game World в конце 2011 года, казалось, бросил тень сомнения на будущее проекта. Чудесным образом украинская студия "возродилась" спустя три года, в декабре 2014-го, но прежде чем возобновить работу над S.T.A.L.K.E.R. 2, она решила сосредоточиться на создании "Казаков 3".

Лишь спустя несколько лет GSC Game World сделала волнующее заявление о продолжении работы над S.T.A.L.K.E.R. 2, запланировав запуск на 2021 год. Изначально игра создавалась на движке Unreal Engine 4 (позже он был обновлен до Unreal Engine 5), а дебютировать долгожданное продолжение должно было исключительно на консолях серий Xbox Series X/S.

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Сегодня через пост Тома Хендерсона на Insider Gaming распространился интригующий слух о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть показан и доступен для игры на стенде Xbox Gamescom 23 августа. Microsoft назвала это мероприятие самым грандиозным в своей истории, на котором будет представлена впечатляющая линейка игр. Если это действительно так, то это будет первая возможность для жаждущей публики познакомиться с проектом GSC вживую.