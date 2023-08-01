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В ответ на ограничения экспорта чипов Китай ограничит экспорт материалов для их производства
"Если вы не дадите нам чипы, мы не дадим вам материалы для изготовления этих чипов".

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С 1 августа Китай предпринял важный шаг, введя ограничения на экспорт двух важнейших материалов – галлия и германия, являющихся жизненно важными компонентами для полупроводниковой промышленности. Объявление об этом было сделано в июле и, как полагают эксперты, не случайно: оно стало ответом на ограничения экспорта микросхем другими странами, в частности, Нидерландами.

По мнению Колина Гамильтона, эксперта инвестиционной компании BMO Capital Markets, этот шаг Китая, по-видимому, является ответной реакцией на ограничения, введенные различными странами на экспорт микросхем. По его мнению, данный "маневр" призван дать понять: если Китаю будет отказано в доступе к микросхемам, Китай ограничит экспорт материалов, необходимых для их производства.

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Согласно новым правилам, для экспорта галлия и германия из Китая, второй по величине экономики мира, потребуется получение специальных лицензий. Эти материалы имеют огромное значение для производства микросхем и даже применяются в военных целях, что еще больше повышает их значимость.

Это решение было принято после попыток Вашингтона ограничить доступ Пекина к передовым микропроцессорным технологиям. Учитывая, что Китай играет важную роль в глобальной цепочке поставок галлия и германия: на его долю приходится 80% мирового производства галлия и 60% германия, это ограничение, как ожидается, будет иметь далеко идущие последствия для полупроводниковой промышленности.

Галлий и германий относятся к "малым металлам", поскольку они обычно не встречаются в природе и часто получаются в качестве побочных продуктов других промышленных процессов. Этот уникальный статус подчеркивает их важность и дефицитность на мировом рынке.

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#сша #китай #чипы #америка
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