Чем крепче связь, тем ниже будут цены для опта.

NVIDIA извлекает значительную выгоду из ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, достигая беспрецедентных показателей прибыли в отрасли. Согласно недавнему отчету, на китайском рынке цены на уменьшенные графические процессоры NVIDIA для ИИ достигают невероятных значений: некоторые из них доходят до 500 000 юаней (около 69 000 долларов).

Спрос на графические процессоры ИИ, особенно на модель H800, в Китае резко возрос, что привело к дефициту и последующему росту цен. Такие гиганты как Alibaba и ByteDance приобретают значительные партии этих графических процессоров, что дополнительно усугубляет ситуацию. Например, компания ByteDance попала в заголовки газет, закупив чипы NVIDIA AI на сумму $1 млрд.

реклама

Стоит отметить, что стратегия NVIDIA предполагает продажу в Китае модифицированных версий графических процессоров H100 и A100 в обход санкций США.

Интересно, что отчет также проливает свет на ценовую стратегию NVIDIA, которая зависит от отношений с клиентами. Установление прочных отношений с генеральным директором компании Дженсеном Хуангом является решающим фактором для получения крупных заказов по выгодным ценам. Степень связи с NVIDIA определяет ценообразование для разных компаний.

Такая ситуация сложилась прежде всего из-за фактической монополии NVIDIA в индустрии ИИ, не оставляющей места для конкурентов. В результате у компаний, ищущих графические процессоры для ИИ, не остается другого выбора, кроме как обратиться к NVIDIA, что дает ей значительное преимущество. Однако такой монопольный сценарий не может продолжаться бесконечно, поскольку отрасль постоянно развивается, и в ней могут появиться новые игроки.