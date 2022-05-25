Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
riversong За пост начислено вознаграждение
Hooked On You – свидание с убийцами
Летом 2022 выйдет симулятор свиданий с героями Dead by Daylight
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

В 2021 году компания Behavior Interactive провела опрос среди игроков. В каком жанре стоит выпускать полюбившуюся многим survival horror игру Dead by Daylight? Среди вариантов также был симулятор свиданий.

реклама

В честь 6 годовщины серии компания рвет шаблоны и показывает игрокам, что четверо убийц серии совсем не злые. Есть в них что-то романтичное и доброе. Почему бы с такими милашками и не устроить свидание? Поверьте, оно станет запоминающимся.

Выбор у геймеров не велик. Призрак, Дух, Охотник и Охотница. Если игра будет иметь успех, то количество кандидатов на свидание расширят.

Здесь все как в жизни. Либо свидания проходят хорошо. Вы раскрываете внутренний ранимый мир героев, обретаете друга или любовь на всю жизнь. Либо все плохо. И уж тут никакие мольбы о пощаде вам не помогут. Убийцы ошибок не прощают, тем более разбитого сердца и испорченного настроения.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Новинка выйдет в Steam этим летом. Самое время для знойных свиданий и пылких чувств.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
##steam ##behaviorinteractive ## dead by daylight ##hookedonyou
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
150
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
8
Европейские майнеры находятся на грани разорения, а фермеры из РФ скупают железо для добычи Биткоина
7
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
9
Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
3
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
10
Зарубежные специалисты определили лучший робот-пылесос 2022 года
+
Radeon RX 7900 XTX станет самой дорогой видеокартой AMD – в Китае цены доходят до $1850
28
Какую видеокарту купить, если у вас есть 40 тысяч рублей и желание играть во все игры даже в 2К
17
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
15
В Совете Федерации призвали «не надеяться» на нехватку боеприпасов у России
27
GeForce RTX 3060 8 ГБ на 35% медленнее оригинальной карты RTX 3060 с 12 ГБ памяти
15
Пентагон "выкатил" новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider
9
В интернете появились предложения редчайшей MSI RTX 3070 GODZILLA
2
В топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon не вошел ни один CPU от Intel
20
Астронавт-миллиардер хочет воплотить «Парк Юрского периода» в реальность
17
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
46
Произошла новая масштабная утечка данных – она касается сотрудников магазина DNS
8
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
117
Доллар продолжает терять долю в мировых расчётах, снизившись за 2022 год с 58% до 38%
8

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
67
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
26
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
80
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
73
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
29
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
14
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
43
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
55
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
12
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
61

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
19:09
Radeon придёт - порядок наведёт!
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
Stupid Miner
19:08
Не видели мы пока ещё тестов от АМД , хотя очень интересно как у нее дела будут
NVIDIA может значительно снизить рекомендованную стоимость RTX 4080 после выхода RX 7900 XTX
Fizik56
19:07
В Китае нет ютуба, и ещ много чего. Живут как то.
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Fedor Ko
19:07
У многих появился шанс попробовать что то ещё
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
Stupid Miner
19:06
Не, ну а чо , 4080 годный вариант , на фоне тостера 4090
NVIDIA может значительно снизить рекомендованную стоимость RTX 4080 после выхода RX 7900 XTX
Fizik56
19:04
Ты похоже в танке. По данным Braemar, в 2022 году связанные с Россией операторы закупили 109 кораблей для России - напрямую либо через посредников. Это 29 супертанкеров (VLCC), каждый может перевозит...
Россия отказывается принимать установленный ЕС и G7 потолок цен на нефть
wolfire
19:03
санди бриж крутой. сколько лет прошло всё ещё тащит игры правда в разгоне 30 фпс любая игра 10 лет прошло - это говорит о застое игровой индустри, из за консолей которые обновляются раз в 5 лет, и гра...
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
V.L.A.D.L.E.N
19:03
Мигом отсеялись обладатели вёдер.
Fortnite переехала на Unreal Engine 5.1 — геймеры уже любуются похорошевшей графикой
BPretender
19:02
состыкуйся с blue blood, он своих соотечественников желудями угощает...
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
wolfire
19:01
для меня золотая эра это первое десятилетие, игры конечно дальше тоже попадались не плохие, но
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем