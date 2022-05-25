В 2021 году компания Behavior Interactive провела опрос среди игроков. В каком жанре стоит выпускать полюбившуюся многим survival horror игру Dead by Daylight? Среди вариантов также был симулятор свиданий.
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В честь 6 годовщины серии компания рвет шаблоны и показывает игрокам, что четверо убийц серии совсем не злые. Есть в них что-то романтичное и доброе. Почему бы с такими милашками и не устроить свидание? Поверьте, оно станет запоминающимся.
Выбор у геймеров не велик. Призрак, Дух, Охотник и Охотница. Если игра будет иметь успех, то количество кандидатов на свидание расширят.
Здесь все как в жизни. Либо свидания проходят хорошо. Вы раскрываете внутренний ранимый мир героев, обретаете друга или любовь на всю жизнь. Либо все плохо. И уж тут никакие мольбы о пощаде вам не помогут. Убийцы ошибок не прощают, тем более разбитого сердца и испорченного настроения.
Новинка выйдет в Steam этим летом. Самое время для знойных свиданий и пылких чувств.