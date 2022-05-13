13 мая 2022 года в Сингапуре HoYoverse представили новое детище

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13 мая 2022 года китайская компания HoYoverse, известная больше как создатель игры Genshin Impact, представили новую ARPG под названием "Zenless Zone Zero".

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Действие игры разворачивается в пост-апокалипсисе. Единственный оплот цивилизации New Eridu нужно охранять от механических монстров, добывать ресурсы, прокачивать навыки и в процессе узнавать больше об истории мира.





Аниме стилистика, милые и брутальные персонажи на любой вкус, крутое современное оружие. Создатели обещают боевой экшен и футуристический визуал. Игрок, по заявлению компании, сможет управлять несколькими персонажами, использовать их навыки и создавать комбо-атаки. "Zenless Zone Zero" также будет содержать элементы «рогалика».

Игру обещают выпустить на ПК и мобильных устройствах (Android и iOS), а чуть позже релиз перейдет и на другие платформы.

Дата выхода игры пока не утверждена. Но пользователи могут подать заявку на закрытое бета-тестирование на официальном сайте компании HoYoverse.

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