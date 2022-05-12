Проект студии Level 5 и студии Ghibli на ПК и мобильных устройствах.

25 мая на мобильных устройствах и ПК выйдет MMORPG «Ni no Kuni: Cross Worlds». Проект совместной работы студии Level 5 и студии Ghibli.

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Многопользовательская игра «Ni no Kuni: Cross Worlds» была запущена в 2021 году в Японии. Успешный запуск проекта позволил разработчикам замахнуться на глобальный релиз Ni no Kuni: Cross Worlds.

Сюжет незатейлив. Главный герой соглашается на бета-тестирование фэнтезийной игры и попадает в другую реальность. В реальность, где нужен новый герой, чтобы спасти королевство Эвалания от разрушения.

К персонажу на начальных этапах будет приставлен помощник-проводник, неизвестное существо Куу, похожее на летучую мышь с дизайном Тоторо. В игре также будут доступны 5 персонажей и 10 фамильяров/питомцев. Красочные локации, милые персонажи и диковинные существа.

С 19 апреля можно записаться на предварительную регистрацию и получить наряд исследователя в подарок. Присоединяясь к серверу Discord, юный герой получает поощрение в виде особого титула и шляпы громокота.

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Приключение начнется 25 числа.