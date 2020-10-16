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Сделка между Яндексом и Тинкофф о покупке последнего не состоится. Об этом заявляет TCS Group.

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"После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером «Тинькофф», стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены", - сообщает группа Тинькофф.

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Сообщение о срыве сделки вызвало падение биржевых котировок акций компаний: TCS упали на 7,1%, Яндекс на 4,1%.

Точная причина отмены сделки не сообщается. Пресс-служба Яндекса сообщает: "К сожалению, "Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами группы "Тинькофф", в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры".

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Напомним, ранее была достигнута договоренность о продаже банка Тинькофф Яндексу за 5,48 миллиарда долларов.

Еще ранее Яндекс и Сбербанк расторгли соглашение о сотрудничестве и поделили активы совместных компаний, в результате чего контрольный пакет акций сервиса "Яндекс Деньги" остается за Сбербанком и будет подвергнут ребрендингу в свою платежную систему, с Германом Грефом и девочками-консультантами. Насколько этот проект будет успешен, посмотрим в скором будущем, но зная как работает Сбербанк, ожидать успеха не приходится. В свою очередь Яндекс путем покупки Тинькофф создал бы свою новую систему платежей.