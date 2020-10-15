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Генеральный прокурор и Министерство юстиции США прорабатывают постановление, чтобы вынудить Google продать браузер Chrome и часть бизнеса по рекламе. Об этом пишет издание Politico.

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Проводится расследование возможного нарушения Google в сфере антимонопольного законодательства. По данным СМИ, министерство юстиции собралось предъявить Google обвинения в нарушении антимонопольного законодательства в ближайшее время. Минюст США еще планирует подать второй иск — использование Google своей операционной системы Android для закрепления доминирования на рынке.

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Слушания по делу начнут в ближайшие недели. Этим иском американские власти собираются ослабить влияние Google, занимающей доминирующее положение на мировом рынке онлайн-рекламы.

Газета Politico писала, что компания является практически монополистом интернет-рекламы, рынок в этой сфере оценивается в $162,3 млрд. Отмечено, что дискуссии по решению этого вопроса все еще ведутся. Прокуроры обратились за советом к экспертам по рекламным технологиям, конкурентам Google в этой отрасли и средствам массовой информации.