Google продает браузер Chrome
Генеральный прокурор и Министерство юстиции США прорабатывают постановление, чтобы вынудить Google продать браузер Chrome и часть бизнеса по рекламе. Об этом пишет издание Politico.
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Проводится расследование возможного нарушения Google в сфере антимонопольного законодательства. По данным СМИ, министерство юстиции собралось предъявить Google обвинения в нарушении антимонопольного законодательства в ближайшее время. Минюст США еще планирует подать второй иск — использование Google своей операционной системы Android для закрепления доминирования на рынке.
Слушания по делу начнут в ближайшие недели. Этим иском американские власти собираются ослабить влияние Google, занимающей доминирующее положение на мировом рынке онлайн-рекламы.
Газета Politico писала, что компания является практически монополистом интернет-рекламы, рынок в этой сфере оценивается в $162,3 млрд. Отмечено, что дискуссии по решению этого вопроса все еще ведутся. Прокуроры обратились за советом к экспертам по рекламным технологиям, конкурентам Google в этой отрасли и средствам массовой информации.
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