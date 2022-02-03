Сегодня появилась новость в корпоративном журнале Ситилинк:
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"Акция Ситилинка: видеокарты RTX 3050 по цене 26 500 рублей
Не для перекупщиков!
На рынке видеокарт сохраняется очень острый дефицит. Спрос серьезно превышает предложение, и сейчас на одну видеокарту претендуют десятки тысяч человек. Поставки видеокарт по всему миру не могут удовлетворить растущий на них спрос.
На прошлой неделе в продаже появилась новинка GeForce RTX 3050. С ней ситуация такая же: покупателей в тысячи раз больше, чем самих видеокарт. И хотя на самом старте продаж Ситилинк продал часть моделей GeForce RTX 3050 по минимальной цене, в условиях жесткого дефицита рыночная стоимость закономерно выросла.
Понимая реакцию покупателей, Ситилинк оставил часть партии GeForce RTX 3050 и 3 февраля в 16:00 запустит акцию по продаже новых видеокарт по 26 500 рублей. Страница акции появится на citilink.ru. Зачем это нужно: мы хотим, чтобы видеокарты в первую очередь достались нашим покупателям. Тем, кто действительно будет ими пользоваться: геймерам, разработчикам, дизайнерам и представителям других творческих профессий. А не тем, кто хочет просто заработать на перепродаже.
Поэтому для участия в акции необходимо соответствовать нескольким условиям:
Вы зарегистрированы на сайте Ситилинка
Вашему аккаунту больше года
Вы сделали хотя бы одну покупку в Ситилинке в период с 2021 по 2022 год
Ни разу не покупали видеокарты GeForce RTX30xx в течение последних 12 месяцев
Акция не распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Чтобы избежать перепродажи, попросим вас лично приехать в магазин или пункт выдачи со своими документами.
Количество товара, участвующего в акции, ограничено, Ситилинк может досрочно ее прекратить. Полные условия читайте на странице акции."
Лично я поставил таймер на 15:55 и собираюсь попытаться купить себе эту видеокарту.
А Вы планируете купить себе эту видеокарту?