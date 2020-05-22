Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

LG Stylo 6 – смартфон со стилусом за 200 долларов

для раздела Блоги
+
Новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b> в Регарде
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>
Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Дешевая <b>S1200 Z490</b> ASUS Prime в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>Z490 S1200 ASUS TUF Gaming</b> в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

LG недавно выпустила свой телефон LG Stylo 6. Смартфон Stylo 6 оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Helio P35, тройной фронтальной камерой и аккумулятором на 4000 мА/ч. Главной особенностью данного смартфона является поддержка стилуса (сам стилус идет в комплекте поставки).

Официально представлен смартфон LG Stylo 6 | Mobile-review.com ...LG Stylo 6

анонсы и реклама
Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке
Дешевая Z490 S1200 Asrock Pro в Ситилинке
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже
<b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх
 

LG незаметно добавила новое устройство в свой ассортимент. Однако, в отличие от V60 ThinQ и Velvet новый телефон относится к категории бюджетных устройств. LG Stylo 6 уже запущен в продажу и стоит 220 долларов США.

реклама

Stylo 6 оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем FHD+. Панель имеет частоту обновления 60 Гц. Как и V60 ThinQ и Velvet, дисплей смартфона имеет каплевидный вырез, а рамки экрана имеют довольно большую толщину.
Под капотом у Stylo 6 находится процессор MediaTek Helio P35, 3 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Телефон питается от батареи емкостью 4000 мА/ч.
Внутри экранного выреза расположилась селфи-камера на 13 Мп, а основная камера смартфона представлена тремя объективами: основной сенсор на 13 Мп, широкоугольный объектив на 5 Мп, а так же датчик глубины на 5 Мп. Телефон работает под управлением Android 10 из коробки.
LG Stylo 6 имеет встроенный стилус, который подчеркивает фирменный стиль Stylo от LG. Наличие стилуса — это основная особенность данного устройства, призванная стимулировать продажи смартфона.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
6
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
8
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
35
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
126
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
38
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
93
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 35
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 93
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt начала бесплатную раздачу The Witcher: расширенное издание – подробная инструкция с описанием
23
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
185
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
323
6-ядерный Intel Core i5-10600K за 250 долларов сравнялся в производительности с флагманским 8-ядерным Core i9-9900K – тестирование лучшего игрового процессора от GamersNexus
141
Бесплатный способ обновиться с Windows 7 до Windows 10 существует – инструкция и ссылки на официальное ПО от Microsoft
12
6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 170-ти долларов – стартовал большой ценопад на процессоры AMD
166
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 7 3850X, который призван вытеснить с рынка новый флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K
129
Стали известны сроки выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и AMD Big Navi
62
AMD дарит подарки покупателям видеокарт Radeon RX 5600 XT и решает проблему с медленной памятью почти на всех доступных моделях
9
Скидки до 70$ на 8-ядерные процессоры Ryzen 3000 - AMD намерена серьёзно подпортить продажи новых процессоров Intel
22
Intel Core i7-10700K против AMD Ryzen 3700X - масштабное тестирование новинки Intel от Hardware Unboxed
92
Следующей бесплатной игрой от Epic Games Store стала Sid Meier's Civilization VI
8
Дебют настольных процессоров AMD Ryzen 4000 и материнских плат на базе чипсета A520 намечен на осень
24
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
320
Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет
138
Бесплатные игры Steam — невероятно быстрый платформер 10 Second Ninja X и многопользовательский зомби-хоррор DayZ
3
Huawei заменит процессоры HiSilicon на изделия MediaTek и UNISOC
19
NVIDIA GA100 (Ampere) выходит на рынок не в полной конфигурации
19
Праздник геймера - в Steam до 22 мая идет бесплатная раздача приключенческого хоррора в двух актах
2
AMD готовит обновлённые процессоры 3-го поколения Ryzen Matisse Refresh 3750X и 3850X
40

Популярные статьи

Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
35
Мнение: причины, по которым ПК не грозит конкуренция со стороны PlayStation 5 и Xbox Series X
128
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - Краткий обзор издания
22
Тихий компьютер на стене под потолком
78
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 2)
46
Контейнер LM-912 для M.2 NVMe накопителей: собираем скоростную флешку на полтерабайта
26
Лайфхак: создаем из старого планшета или смартфона на базе Android монитор ресурсов для своего ПК
31
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
6
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
9

Сейчас обсуждают

Hird
23:39
В выборе женщины особенно, а то он посоветует мужчину ). нафиг нафиг
Эксперт в сфере ПК Рич Эдмондс назвал лучшую видеокарту для AMD Ryzen 5 3600X в 2020 году
Adam Smith
23:39
это ты так решил? чтобы все за срузенами побежали
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Елисей Творимиров
23:39
Ясно, значит в пятёрке или ашане.)
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
svoit
23:38
У меня есть12 тыс,и мне всё равно когда что вышло
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Gonshik
23:37
Я живу в подмосковье, и работаю в Москве.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Елисей Творимиров
23:37
Ничего. Цены не упадут больше чем на тысячу.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
ZEN3
23:37
Я знаю одну фирму расходы ее в месяц 700 тысяч, но эти деньги надо заработать. Понимаешь про слово стабильные заказы. А не распил бюджетов Это аренда, зарплата сотрудников. Ты мне не расказывай про би...
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Adam Smith
23:36
а ниче что 10400 только вышел
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Елисей Творимиров
23:36
Пердаки у парней на 300 комментов порвало.)
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
ZEN3
23:36
По видимости он оттуда. Сказки тут нам расказывает видать с мамой и папой живет. Советы раздают типа бросайте и бегите.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем