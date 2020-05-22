LG недавно выпустила свой телефон LG Stylo 6. Смартфон Stylo 6 оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Helio P35, тройной фронтальной камерой и аккумулятором на 4000 мА/ч. Главной особенностью данного смартфона является поддержка стилуса (сам стилус идет в комплекте поставки).

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LG незаметно добавила новое устройство в свой ассортимент. Однако, в отличие от V60 ThinQ и Velvet новый телефон относится к категории бюджетных устройств. LG Stylo 6 уже запущен в продажу и стоит 220 долларов США.

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Stylo 6 оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем FHD+. Панель имеет частоту обновления 60 Гц. Как и V60 ThinQ и Velvet, дисплей смартфона имеет каплевидный вырез, а рамки экрана имеют довольно большую толщину.Под капотом у Stylo 6 находится процессор MediaTek Helio P35, 3 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Телефон питается от батареи емкостью 4000 мА/ч.Внутри экранного выреза расположилась селфи-камера на 13 Мп, а основная камера смартфона представлена тремя объективами: основной сенсор на 13 Мп, широкоугольный объектив на 5 Мп, а так же датчик глубины на 5 Мп. Телефон работает под управлением Android 10 из коробки.LG Stylo 6 имеет встроенный стилус, который подчеркивает фирменный стиль Stylo от LG. Наличие стилуса — это основная особенность данного устройства, призванная стимулировать продажи смартфона.