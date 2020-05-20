Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выпущены спецификации SD Express 8.0 - для карт SD будет доступна скорость передачи данных 4 ГБ/с

для раздела Блоги
+
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Обновленные спецификации стандарта SD Express обеспечивают скорость передачи данных до 4 ГБ/с. Данные скоростные характеристики будущих карт SD Express и microSD Express помогут в обработке видеозаписей 4K и 8K без сжатия.
Новейшие спецификации SD Express 8.0 обеспечивают скорость передачи до 4 ГБ / с. (Источник изображения: thanhnien.vn)

анонсы и реклама
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-10 т.р. на RTX 2080 - цена радует
Когда речь идет об увеличении хранилища данных на мобильных устройствах, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и камеры, карта памяти SD является единственным стандартом, который выдержал испытание временем и постоянно развивался на протяжении многих лет.

В настоящее время запись видео в разрешении 4K считается нормой, а переход к разрешению 8K не за горами, поэтому в наши дни востребованы накопители данных с большой емкостью и высокой скоростью чтения/записи. Для поддержки стандарта SD-карт, в 2018 году SD Association должна была перейти на интерфейс PCIe. Тогда SDA представила поддержку PCIe 3.0 NVMe, но в то же время был запущен PCIe 4.0, фактически удвоив скорость передачи. Поэтому SDA обновила спецификации SD Express до версии 8.0, обеспечив поддержку скоростей PCIe 4.0 для форматов SD Express и microSD Express.

реклама

Скорость передачи данных для разных поколений SD-карт


Обновление спецификаций PCIe 4.0 обеспечивает скорость передачи данных до 4 ГБ/с, что в два раза превышает скорость, достигаемую спецификациями PCIe 3.0 X2. В отличие от компьютерных твердотельных накопителей, SD-карты не используют линии PCIe X4, поэтому скорость передачи будет вдвое меньше. Несмотря на это, спецификации SD 8.0 теперь могут соответствовать скорости PCIe 3.0 X4, чего достаточно для мобильных устройств.

Благодаря увеличенным скоростям передачи пользователи смогут записывать и воспроизводить видео 4K и 8K, делать мгновенные снимки и 360-градусные клипы без сжатия файлов. Новый стандарт также разработан с учетом будущих игровых систем, позволяя людям продолжать играть в видео игры на более высоких скоростях.
Мобильные устройства, устройства IoT и дроны также могут использовать преимущества повышенной скорости благодаря обновленному стандарту microSD Express.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
106
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
37
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
85
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
25

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 85
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
164
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
62
Xiaomi Redmi Note 8T потерял в цене 100 долларов
7
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
251
Анонсированы недорогие 4K-телевизоры Honor X1 Smart TV
9
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
234
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
149
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
77
В ходе презентации продвинутого движка Unreal Engine 5 была показана ненастоящая технология трассировки лучей, которая может стать стандартом для игр следующего поколения
55
Названа видеокарта-конкурент GPU Sony PlayStation 5, которую уже давно можно купить в рознице
40
Деньги вперёд: TSMC успела принять заказы на выпуск 5-нм процессоров HiSilicon
15
Huawei может лишиться флагманского 5-нанометрового процессора Kirin 1020 из-за санкций США
22
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
76
Эксперты рассказали о минимальных требованиях для игр следующего поколения – GeForce RTX 2070 SUPER и быстрый SSD
39
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты
46
Mafia Remake официально анонсирована - для фанатов игры издатель проведет бесплатную раздачу обновленной версии Mafia 2 и 3
17
Менеджер пакетов Windows 10 представлен официально — организуйте автоматическую установку и обновление приложений из репозитория Microsoft
12
Ремейк Mafia, ремастер Mafia II и полная Mafia III: даты выхода, трейлеры и подробности
17
OnePlus 7T подешевел на 200 долларов с начала продаж – лучший флагман компании по привлекательной цене
1
В Intel Джим Келлер проповедует модульный подход к компоновке процессоров
125

Популярные статьи

Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
162
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
40
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17
Сарайчик со старым компьютерным железом в провинции - почувствуй себя археологом
29
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 1)
47
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
106
Windows 10X: что можно ожидать от следующей версии Windows
30
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
4

Сейчас обсуждают

Елисей Творимиров
19:41
Вот ты себе сейчас диагноз и поставил.)
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
Ry Zen
19:41
Ты тоже сам себя спалил, гей.
Новый 10900k против 9900k - изучаем прогресс нового поколения Intel в большом тестировании новинки в играх и бенчмарках от Gamers Nexus
smaximaa
19:40
по крайней мере у него не ой3 в лице 7700к)
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
Ry Zen
19:40
Это твои проблемы, гей. У меня реклама часов и парфюма.
Новый 10900k против 9900k - изучаем прогресс нового поколения Intel в большом тестировании новинки в играх и бенчмарках от Gamers Nexus
Сергей Богданов
19:40
Ошибся, не будет.
Для AMD X370 поддержка Zen 3 будет реализована неофициально
I9-master
19:40
Шикарные процы за копейки! Жду не дождусь когда эта мощь окажется в моих руках! Intel - владыка вычислений!
Процессоры Intel Core 10-го поколения поступили в продажу – первые цены приятно удивляют покупателей по всему миру
Елисей Творимиров
19:40
Пролистай страницу с комментами, вы с Алёшей тут нагадили больше всех.
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
smaximaa
19:39
раз мы на оверклокерском сайте, то давай не будем оценивать производительность процессоров только по играм)
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
k2viper
19:39
Есть. Я как раз из таких. И мой домашний ПК отлично справляется с ролью RDP терминала, а работа выполняется на других машинах где есть соответствующее окружение, ресурсы и лицензии. Это пример разумно...
Для AMD X370 поддержка Zen 3 будет реализована неофициально
Елисей Творимиров
19:38
У модератора сегодня шахтёрский рабочий день, до дрожи в руках и кругов перед глазами. Бомбёжка на сайте ещё та. Сейчас ещё два закрытых обзора материнок откроют.
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем