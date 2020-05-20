Выпущены спецификации SD Express 8.0 - для карт SD будет доступна скорость передачи данных 4 ГБ/с
Обновленные спецификации стандарта SD Express обеспечивают скорость передачи данных до 4 ГБ/с. Данные скоростные характеристики будущих карт SD Express и microSD Express помогут в обработке видеозаписей 4K и 8K без сжатия.
В настоящее время запись видео в разрешении 4K считается нормой, а переход к разрешению 8K не за горами, поэтому в наши дни востребованы накопители данных с большой емкостью и высокой скоростью чтения/записи. Для поддержки стандарта SD-карт, в 2018 году SD Association должна была перейти на интерфейс PCIe. Тогда SDA представила поддержку PCIe 3.0 NVMe, но в то же время был запущен PCIe 4.0, фактически удвоив скорость передачи. Поэтому SDA обновила спецификации SD Express до версии 8.0, обеспечив поддержку скоростей PCIe 4.0 для форматов SD Express и microSD Express.
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Благодаря увеличенным скоростям передачи пользователи смогут записывать и воспроизводить видео 4K и 8K, делать мгновенные снимки и 360-градусные клипы без сжатия файлов. Новый стандарт также разработан с учетом будущих игровых систем, позволяя людям продолжать играть в видео игры на более высоких скоростях.
Обновление спецификаций PCIe 4.0 обеспечивает скорость передачи данных до 4 ГБ/с, что в два раза превышает скорость, достигаемую спецификациями PCIe 3.0 X2. В отличие от компьютерных твердотельных накопителей, SD-карты не используют линии PCIe X4, поэтому скорость передачи будет вдвое меньше. Несмотря на это, спецификации SD 8.0 теперь могут соответствовать скорости PCIe 3.0 X4, чего достаточно для мобильных устройств.
Мобильные устройства, устройства IoT и дроны также могут использовать преимущества повышенной скорости благодаря обновленному стандарту microSD Express.
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