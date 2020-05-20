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Обновленные спецификации стандарта SD Express обеспечивают скорость передачи данных до 4 ГБ/с. Данные скоростные характеристики будущих карт SD Express и microSD Express помогут в обработке видеозаписей 4K и 8K без сжатия.



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Когда речь идет об увеличении хранилища данных на мобильных устройствах, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и камеры, карта памяти SD является единственным стандартом, который выдержал испытание временем и постоянно развивался на протяжении многих лет.

В настоящее время запись видео в разрешении 4K считается нормой, а переход к разрешению 8K не за горами, поэтому в наши дни востребованы накопители данных с большой емкостью и высокой скоростью чтения/записи. Для поддержки стандарта SD-карт, в 2018 году SD Association должна была перейти на интерфейс PCIe. Тогда SDA представила поддержку PCIe 3.0 NVMe, но в то же время был запущен PCIe 4.0, фактически удвоив скорость передачи. Поэтому SDA обновила спецификации SD Express до версии 8.0, обеспечив поддержку скоростей PCIe 4.0 для форматов SD Express и microSD Express.

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