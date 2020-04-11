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Эмулятор Microsoft Surface Duo раскрывает новые возможности работы со стилусом

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Surface Duo - это новый складной смартфон с двумя экранами от Microsoft, а также повторная попытка компании из Редмона вернуться в сегмент мобильных устройств, после прекращения поддержки Windows 10 Mobile в январе 2020 года.
Surface Duo and Neo

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Ранее в сети уже сообщалось, что Surface Duo поддерживает стилус Surface Pen, который возможно потребуется покупать отдельно от смартфона. Эта информация была подтверждена в новой версии эмулятора Surface Duo, которая имеет скрытые функции настройки Surface Pen.
В эмуляторе Surface Duo был найден пункт «Поверхностное перо» на странице настроек подключенных устройств. Оттуда можно настроить Surface Pen для взаимодействия с пользователем.
В данном пункте меню так же можно настроить стилус для создания снимка экрана и запуска таких приложений, как календарь, камера, часы, контакты, Edge, электронная почта, файлы и галерея.

Surface Duo pen feature

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Эмулятор Surface Duo на текущий момент работает под управлением Android 9, но скорее всего сам аппарат при выходе на рынок будет нести на борту Android 10 из коробки с последующим обновлением до Android 11.

Первый в мире Android-телефон от Microsoft оснащен шарниром позволяющим раскладывать смартфон на 360 градусов. По данным Microsoft, общая диагональ экрана Surface Duo составляет 8,3 дюйма экрана. Отдельный внешний экран в телефоне не предусмотрен и поэтому для взаимодействия с устройством его необходимо каждый раз открывать.

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Surface Duo peek view

Surface Duo поддерживает звонки, но информация о поступившем вызове отображается только на одном дисплее смартфона. Приложение, управляющее контактами, работает на обоих экранах, и есть возможность перетаскивать телефонный номер или контакт с одного экрана на другой.

Microsoft также работает над другой функцией, называемой «peek», которая позволит пользователям взаимодействовать с уведомлениями. С помощью этой функции можно просмотреть информацию о входящем вызове, а затем открыть устройство, чтобы принять или отклонить его.

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