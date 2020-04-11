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Surface Duo - это новый складной смартфон с двумя экранами от Microsoft, а также повторная попытка компании из Редмона вернуться в сегмент мобильных устройств, после прекращения поддержки Windows 10 Mobile в январе 2020 года.



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Ранее в сети уже сообщалось, что Surface Duo поддерживает стилус Surface Pen, который возможно потребуется покупать отдельно от смартфона. Эта информация была подтверждена в новой версии эмулятора Surface Duo, которая имеет скрытые функции настройки Surface Pen.В эмуляторе Surface Duo был найден пункт «Поверхностное перо» на странице настроек подключенных устройств. Оттуда можно настроить Surface Pen для взаимодействия с пользователем.В данном пункте меню так же можно настроить стилус для создания снимка экрана и запуска таких приложений, как календарь, камера, часы, контакты, Edge, электронная почта, файлы и галерея.

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Эмулятор Surface Duo на текущий момент работает под управлением Android 9, но скорее всего сам аппарат при выходе на рынок будет нести на борту Android 10 из коробки с последующим обновлением до Android 11.Первый в мире Android-телефон от Microsoft оснащен шарниром позволяющим раскладывать смартфон на 360 градусов. По данным Microsoft, общая диагональ экрана Surface Duo составляет 8,3 дюйма экрана. Отдельный внешний экран в телефоне не предусмотрен и поэтому для взаимодействия с устройством его необходимо каждый раз открывать.

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Surface Duo поддерживает звонки, но информация о поступившем вызове отображается только на одном дисплее смартфона. Приложение, управляющее контактами, работает на обоих экранах, и есть возможность перетаскивать телефонный номер или контакт с одного экрана на другой.

Microsoft также работает над другой функцией, называемой «peek», которая позволит пользователям взаимодействовать с уведомлениями. С помощью этой функции можно просмотреть информацию о входящем вызове, а затем открыть устройство, чтобы принять или отклонить его.

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