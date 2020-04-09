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Team Win Recovery Project (сокращенно TWRP) играет важную роль в экосистеме Android. Данный компонент позволяет создавать резервные копии данных, устанавливать кастомные прошивки (моды) на смартфоны (планшеты) и многое другое.

Team Win Recovery Project проект с открытым исходным кодом, доступен для различных устройств, и теперь Xiaomi Mi Note 10 и Mi Mix 3 5G получили его официальную поддержку.

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Заводской Recovery на устройствах Android ограничен в функциональности и в основном предназначен только для установки официального ПО. Таким образом, TWRP имея большую функциональность, стал самым популярным решением в данном сегменте для устройств на базе ОС Android.

TWRP может сделать резервную копию всех разделов устройства и восстановить их при необходимости. Кроме того, TWRP также способен устанавливать программное обеспечение сторонних производителей, такое как пользовательские прошивки и моды. Модифицированные версии TWRP также могут включать двойную загрузку на определенных устройствах.

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Теперь, когда TWRP официально поддерживает Xiaomi Mi Note 10 и Mi Mix 3 5G (первый смартфон компании 5G), пользователи этих устройств могут наконец-то воспользоваться преимуществами официального кастомного Recovery. Но перед тем как устанавливать TWRP, нужно будет обязательно разблокировать загрузчик телефона.

После установки TWRP пользователи выше упомянутых устройств смогут делать резервные копии данных устройства, устанавливать пользовательские прошивки и моды по своему выбору или даже установить последнюю бета-версию MIUI.

Загрузить TWRP для Xiaomi Mi Note 10 и Mi Mix 3 5G можно по данной ссылке.