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Apple потратила последние 10 лет, пытаясь убедить всех, что iPad и его концепция сенсорных компьютеров — это будущее. Компания из Купертино отвергала в IPad идею клавиатуры, трекпада и даже стилуса. Apple высмеивала Microsoft за стремление оснастить Surface такими дополнительными аксессуарами: «У нас другая конкуренция, они в замешательстве. », - сказал генеральный директор Apple Тим Кук, выступая на сцене, во время презентации новых Mac и iPad шесть лет назад.



«Они гонялись за нетбуками, теперь они пытаются превратить ПК в планшеты, а планшеты - в ПК. Кто знает, что они будут делать дальше?” - говорил в кулуарах Тим Кук.



Но за последние годы iPad все больше походит на Surface, и на этой неделе iPad Pro и Surface Pro стали еще более похожими. Оба имеют съемные клавиатуры, регулируемые подставки, трекпады и стилусы.





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На этой неделе iPadOS получила поддержку курсора и мыши, и Apple наконец-то признала, что Microsoft была права в отношении планшетов.



Возвращение Microsoft к планшетам было нелегким делом. Билл Гейтс пытался убедить мир, что планшеты станут прорывными устройствами еще в 2002 году, но тогда аппаратное и программное обеспечение было слишком примитивным. В 2012 году производитель программного обеспечения представил Surface RT вместе с Windows 8 в качестве ответа на iPad, но у него была настольная операционная система на базе ARM, которая не поддерживала многие классические приложения Win32.



"Что-то не так в планшетах, люди все еще хотят физическую клавиатуру", - писал бывший глава подразделения Windows Стивен Синофски в своем блоге о Windows 8 в 2012 году.



«Даже в отсутствие программного обеспечения, такого как Microsoft Office, реальность такова, что когда вам нужно написать более нескольких быстрых строк текста, вам нужно что-то лучшего, чем ввод с экрана ... Люди получают выгоду от высокоточного, надежного и быстрого ввода данных с помощью физической клавиатуры, и мы думаем, что ОС и его приложения не должны идти на компромисс, когда эта возможность доступна» - так же писал Стивен Синофски.



Microsoft также развила концепцию использования планшета за столом или на диване, благодаря конструкции подставки и шарнира Surface. Это было ключевым отличием от таких устройств, как iPad, и Microsoft и Intel теперь лицензируют дизайн для использования другими производителями ПК. Много времени не потребовалось, чтобы производители начали копирование дизайна Microsoft Surface.



Даже Apple быстро отреагировала на Surface, спустя год после того, как Microsoft выпустила Surface Pro с потрясающим новым дизайном. Первый iPad Pro от Apple дебютировал в 2015 году с поддержкой стилуса Apple Pencil и умной клавиатуры. Это произошло как раз в тот момент, когда продажи iPad снизились до такой степени, что Apple зарабатывала на Mac больше денег. Клавиатура iPad Pro подключалась с помощью магнитного крепления к планшету, как и на Surface Pro, но Apple заявила, что она «не похожа ни на одну клавиатуру, которую вы когда-либо использовали».



Для iPad это был большой сдвиг, и теперь каждый большой iPad поддерживает клавиатуру и стилус. Использование клавиатуры с iPad было "эргономическим бедствием". Пользователям планшета Apple приходилось набирать текст на клавиатуре, но для перемещения по ОС приходилось пользоваться сенсорным вводом, что было не очень удобно.



Первые признаки нового направления развития для iPad появились с iPadOS и слухами о поддержке курсора мыши в прошлом году. Apple теперь полностью поддерживает трекпад и мышь в iPadOS, и есть возможность подключить устройства ввода по Bluetooth. В отличие от поддержки указателей, которую можно увидеть в Windows или macOS, Apple предприняла умный подход по переносу данной функциональности на сенсорную ОС, такую как iPadOS. Указатель появляется только тогда, когда он нужен пользователю, и выглядит как круглая точка, меняющая свою форму в зависимости от типа объекта, на который она указывает.



Этот осторожный и продуманный подход объясняет, почему Apple потребовалось так много времени, чтобы обеспечить поддержку курсоров для iPadOS. Тим Кук ранее обсуждал идею объединения компьютеров и планшетов.

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