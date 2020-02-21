Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

OnePlus 7T Pro прошел тестирование камеры в лаборатории DxOMark. Смартфон получил ту же оценку, что и его предшественник OnePlus 7 Pro. Данная ситуация не удивительная, так как оба телефона имеют одинаковые SoC и аппаратное обеспечение. Если вам в смартфоне нужна камера получше, то нет смысла покупать OnePlus 7T Pro вместо OnePlus 7 Pro.

реклама

OnePlus 7 Pro OnePlus 7T Pro

Специалисты DxOMark проверили камеру OnePlus 7T Pro спустя несколько месяцев после официального выхода. Смартфон в ходе тестирования работал хорошо, но итоговая оценка камеры в тесте DxOMark показала, что новый телефон не дает заметных улучшений по сравнению с OnePlus 7 Pro, который был запущен около шести месяцев назад.OnePlus 7T Pro получил общий балл 114, так же как OnePlus 7 Pro. Оба телефона оснащены одинаковым аппаратным обеспечением камеры и полученный результат не должен удивлять, но все же была надежда, что OnePlus 7T Pro будет иметь небольшое преимущество благодаря более новому программному обеспечению.Оба телефона получили 122 балла в тесте съемки фото, но есть небольшие отличия в работе камер смартфонов: 7 Pro работает немного лучше с шумом, а 7T Pro лучше в широкоугольных и ночных режимах съемки. OnePlus 7 Pro неожиданно получил лучший результат по сравнению с OnePlus 7T Pro – 98 баллов у первого против 96 баллов у второго.

реклама

OnePlus запустили OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 в первой половине 2019 года. OnePlus 7 даже не был доступен для покупки в США, и компания решила снизить цены на OnePlus 6T. OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T были запущены позже в этом году, но с разным позиционированием.