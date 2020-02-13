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Clevo выпустит огромные 17-дюймовые игровые ноутбуки X170 на базе 10-ядерных процессоров Intel Comet Lake-S для настольных ПК

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Внутренние слайды, просочившиеся на китайский форум Saraba1st, демонстрируют впечатляющие характеристики для будущих 17-дюймовых игровых ноутбуков X170 от Clevo, включая переработанное шасси с улучшенным воздушным потоком, большие динамики, дисплей с тонкими рамками, подсветкой RGB, модернизированную систему охлаждения и поддержку новейших 10-ядерных/20-поточных процессоров Comet Lake-S настольного класса, а также поддержку USB 3.2 Gen 2x2.

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Так же сведения с китайского форума Saraba1st указывают на скорый выпуск обновленных игровых ноутбуков Clevo с новыми настольными процессорами Comet Lake-S, которые должны быть выпущены этой весной. Пользователю Liaojings1 удалось заполучить внутренние слайды, отражающие все новые функции будущих ноутбуков X170 по сравнению со старшей серией P7xx, и похоже, что Clevo наконец-то готова обновить свои 2-летние модели, чтобы они соответствовали дизайнам Dell Alienware и MSI.Поскольку эти игровые ноутбуки стараются втиснуть процессоры настольного класса в корпусы ноутбуков, первые обновления, которые мы заметили, очевидно будут со стороны корпуса. Таким образом, новые корпуса X170, кажется, имеют большие выхлопные решетки на задней панели. Кроме того, благодаря обновленному корпусу, Clevo удалось обновить звуковую систему с помощью более мощных стереодинамиков и сабвуфера. Просочившиеся изображения шасси также показывают RGB освещение сзади и снизу.



Далее следует дисплей, и кажется, что Clevo наконец-то будет устанавливать в свои ноутбуки экран с тонкими рамками. Внутренний слайд демонстрирует разрешение 4K, частоту обновления 144 Гц и поддержку G-SYNC для 17,3-дюймового дисплея.

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Что касается внутренних функций, то новая серия X107 будет включать в себя процессоры Comet Lake-S 10 поколения с 10 ядрами и 20 потоками с TDP 125 Вт. Эти более мощные компоненты также нуждаются в переработанной системе охлаждения, и X170 получает улучшенную компоновку с 11 тепловыми трубками (6 для графического процессора / 5 для центрального процессора), которая может обрабатывать в общей сложности 340 Вт TDP. Также есть 4 небольших вентиляционных отверстия и 2 основных вентилятора для защиты от пыли. Нет информации о параметрах графического процессора, но, по-видимому, Clevo будет включать в обновленные модели ноутбуков ГП серии RTX 2000, которые вскоре будут представлены Nvidia. И последнее, но не менее важное: ноутбуки X170 будут поддерживать порты USB 3.2 Gen 2x2 с общей пропускной способностью до 20 Гбит/с.

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Пока нет информации о ценах, однако на одном из слайдов показано, что ноутбуки X170 должны быть выпущены в первом квартале 2020 года, а последний слайд показывает, что процессоры Comet Lake-S планируется запустить в марте-апреле.



