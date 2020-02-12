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Poco X2 был запущен только на прошлой неделе, но уже получает первое обновление OTA. Обновление выпущено в виде январского патча безопасности и содержит некоторые улучшения обработки изображений для камер телефона, а также исправления некоторых других ошибок.

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Poco представила Poco X2 на прошлой неделе. Хотя это не совсем революционный смартфон, которым Poco F1 был в 2018 году, он по-прежнему является солидным, многофункциональным телефоном, который предлагает отличное соотношение цены и качества.

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Обновление поставляется с номером версии "11.0.4.0.QGHINXM".Poco X2 работает на базе MIUI 11 на базе Android 10. Согласно журналу изменений, он приносит улучшения обработки изображений для ряда сценариев съемки. Также исправлена ошибка, приводившая к падению приложения камеры в режиме Pro. И, наконец, обновление приносит январское исправление безопасности.

Poco X2 уже оснащен неплохим оборудованием камеры, главным фото-модулем является 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686. Ожидается, что этот датчик станет флагманом для установки в этом году, и такие компании, как OnePlus и Asus, уже объявили об его использование в своих будущих телефонах. Poco X2 уже делает довольно неплохие снимки, и владельцы, вероятно, будут еще счастливее после установки этого обновления.

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