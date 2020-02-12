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BlueMail возвращается в Apple App Store через восемь месяцев после удаления. Если вы помните, создатели приложения электронной почты подали в суд на технологического гиганта в прошлом году после того, как он запустил функцию «Войти через Apple», которая позволяет входить в приложения и веб-сайты с помощью Apple ID для защиты информации.

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Разработчик BlueMail, Blix, заявил, что эта функция нарушает патент 2017 года «Share Email», который используется её приложением. Кроме того, BlueMail исчез из App Store вскоре после того, как была объявлена функция «Войти через Apple». Теперь приложение снова доступно для загрузки в App Store и Blix считает, что данная ситуация демонстрирует «эффективность общественного давления».

В прошлом году разработчик написал открытое письмо Тиму Куку с просьбой «относиться к маленьким разработчикам справедливо и сочувственно». А 4 февраля Бликс обратился к сообществу разработчиков с призывом к единству против глобальных технологий. В своем более позднем письме компания разработчик BlueMail подробно рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась при публикации своего приложения, в том числе о том, что BlueMail не может быть одобрено, потому что он не работал с macOS Catalina, а также получил противоречивые рекомендации со стороны Apple.

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Blix говорит, что, когда 6 февраля была представлена новая версия приложения, оно было быстро одобрено. Тем не менее, он не собирается отказываться от дела против Apple. Соучредитель Blix, Ben Volach сказал в заявлении:

«Мы рады, что пользователи могут снова получить BlueMail через Mac App Store,

но мы знаем, что это еще не конец. Наш опыт показал, что до тех пор,

пока процесс обзора приложений не включает эффективные проверки и балансировки,

Apple удерживает слишком много власти над небольшими разработчиками.

Одним из решений может быть включение внешних независимых членов

и наблюдателей в Apple App Review Board,

так же как совет директоров публичной компани

представляет своих акционеров».

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https://twitter.com/BlueMail/status/1227293587785834496

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