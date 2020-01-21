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Согласно новым сообщениям, японский технологический гигант Sony - по-видимому, решил продолжить ту же стратегию, принятую в прошлом году и в 2020 году. Это означает, что они запустят два флагмана, первый из которых увидит свет на MWC 2020 в Барселоне, которая стартует 24 февраля.

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В тех же сообщениях предполагается, что новый Sony Xperia будет использовать очень большой 6,6-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9. Дисплей также будет производиться по технологии OLED с разрешением 4K и поддержкой HDR. Высококачественный дисплей будет сочетаться с новейшей самой мощной SoС Qualcomm Snapdragon 865, вместе с модемом Snapdragon X55 5G. Этот модем поддерживает два вида сетей 5G, NSA и SA.

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Итак, следующий телефон Xperia от Sony вполне может стать первым в мире телефоном с SoC Snapdragon 865 и экраном 4K. Кроме того, это будет также первое в мире устройство 5G с дисплеем 4K.

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К сожалению, название для будущего флагмана Sony еще не определено. Но, по слухам, его могут назвать Xperia 1.1, Xperia 0 или Xperia 1 Premium.

Согласно более ранним утечкам, телефон Xperia будет использовать четыре фронтальные камеры. Фотомодуль будет включать в себя: основной 48-мегапиксельный или 64-мегапиксельный датчик в сочетании со сверхширокоугольной камерой на 12 мегапикселей, телеобъектив на 12 мегапикселей и камеру TOF для захвата 3D-данных о глубине. Кроме того, основная камера должна иметь сенсор со светосилой f1/1,7 и поддерживать запись видео 8K. Другие функции на флагмане Sony должны включать в себя защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, быструю зарядку и модуль NFC.

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Наконец, что касается цен, смартфон может стоить более 849 долларов.