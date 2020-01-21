Panther Canyon - наследник серии Intel NUC 10 Performance
Panther Canyon - наследник серии Intel NUC 10 Performance:
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Согласно новой утечке, Intel готовит замену мини-ПК NUC 10 Performance. Очевидно, он идет под ранее неизвестным кодовым именем Panther Canyon и будет работать на процессорах Tiger Lake-U с графикой Xe. Этот новый слух также охватывает линию "NUC 11 Extreme", также известную как Phantom Canyon.
рекламаБлог FanlessTech утверждает, что получил характеристики "NUC 11 Performance" и его спецификации. Следующее поколение NUC из серии Intel 10 Performance в настоящее время может иметь кодовое название Panther Canyon. В новые производительные мини-пк будет устанавливаться процессоры линейки Tiger Lake-U мощностью 28 Вт в сочетании с интегрированной графикой Intel Xe.
Грядущие мини-ПК могут также поддерживать до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200, а также SSD стандарта M.2 (22x80 key M) и PCIe x4 Gen4. Таким образом, они могут поддерживать диски NVMe и память Intel Optane M10 . Что касается портов, «Panther Canyon» имеет HDMI 2.1, Mini DisplayPort v1.4, порты Thunderbolt 3 на передней и задней панелях , а также порт Intel 10/100/1000/2500 Ethernet .
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NUC следующего поколения может поддерживать четыре дисплея и разрешение 8K. USB type C также упоминается в новом NUC.
рекламаПреемник Frost Canyon также будет оснащен Intel Wireless-AX 201 и (что неудивительно) будет поддерживать Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
Panther Canyon возможно будут переименованы в серию NUC 11 Extreme при запуске.
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Этот крошечный производительный компьютер будет доступен в конце этого года.
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