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Следующий складной телефон Samsung возможно будет назваться Galaxy Z Flip. Известный инсайдер Ishan Agarwal утверждает, что раскрыл еще некоторые его характеристики. Очевидно, он будет иметь основной экран размером 6,7 дюйма. Кроме того, он может иметь 12-мегапиксельную заднюю камеру, а не сенсоры следующего поколения, предсказанные для серии Galaxy S20.

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Также известный инсайдер Ishan Agarwal утверждает, что получил более точные характеристики Samsung Galaxy Z Flip. Было показано, что у него есть центральная камера, но любые дальнейшие характеристики остаются не раскрытыми. Однако, если Agarwal будет прав, мы теперь знаем больше об устройстве.

По слухам, Galaxy Z Flip теперь имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран. Передняя камера будет оборудована 10-мегапиксельным сенсором. Камера 12 Мп может быть установлена на фронтальной стороне: это единственный упомянутый основной датчик, хотя более ранняя утечка предполагала двойную камеру. Новая раскладушка также может иметь 256 ГБ внутренней памяти, объем ОЗУ остается неизвестным.

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Agarwal также считает, что на смартфон будет установлен Android 10 с оболочкой One UI 2.1 из коробки. Предполагается, что Galaxy Z Flip имеет аккумулятор емкостью от 3300 до 3500 мАч . Наконец, складной телефон может поставляться в черном или фиолетовом цветах.