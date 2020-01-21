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Qualcomm представила Snapdragon 720G, 662 и 460, которые будут первыми поддерживать технологию ISRO NavIC GPS

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Компания Qualcomm представила три новые SoC для будущих бюджетных смартфонов - Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460. 

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Эти SoC предлагают высокую скорость 4G, улучшенную беспроводную связь через технологию Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с Qualcomm FastConnect 6 и поддержку двух диапазонов GNSS L1 и L5.

Новые SoC также являются первыми, которые поддерживают навигационную систему индийской организации космических исследований (ISRO) с технологией GPS-NavIC индийской разработки.

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Snapdragon 720G дополнительно понижает точку входа в сегмент среднего класса, который в настоящее время возглавляет недавно анонсированный Snapdragon 765 / 765G . В то время как 765G работает на 7-нм техпроцессе, 720G является 8-нм процессором  и использует модем Snapdragon X15 LTE. Snapdragon X15 поддерживает агрегацию трех несущих частот, MIMO 4x4 на двух несущих и 256-QAM для скорости загрузки до 800 Мбит / с.

Snapdragon 720

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Как и 765G, 720G также обладает некоторыми функциями Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. SoC поддерживает игры HDR, Qualcomm aptX Adaptive и чип обработки изображений Spectra 350L, который обеспечивает максимальное разрешение фотосъемки 192 МП. Другие функции включают поддержку 5-го поколения AI Engine с Qenscomm Hexagon Tensor Accelerator и расширений FastConnect 6200 Wi-Fi с WPA3 и Wi-Fi 6 8x8 muti-user MIMO.

Snapdragon 662

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В этом году 6-я серия получит обновление до Snapdragon 662. Эта SoC оснащена чипом обработки изображений Spectra 340T, который поддерживает тройные камеры и захват изображений HEIF. AI Engine 3-го поколения с Hexagon Vector Extensions (HVX) обеспечивает поддержку ночной съемки на основе AI, аутентификацию по лицу, голосу и использование аватаров. Snapdragon 662 имеет модем  Snapdragon X11 LTE с 2-CA, 2x2 MIMO, 256-QAM и скоростью загрузки до 390 Мбит / с.

Snapdragon 460

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Snapdragon 460 призван обеспечить убедительное обновление по сравнению с Snapdragon 450 с включением высокопроизводительных ядер ЦП и обновленного графического процессора. Qualcomm говорит, что CPU и GPU в Snapdragon 460 предлагают на 70% и 60% улучшенную производительность, соответственно, по сравнению с Snapdragon 450. Впервые 4-я серия получает некоторые возможности ИИ с 3-м поколением Qualcomm AI Engine, который включает в себя HVX и чип обработки изображений Spectra 340 ISP. Как и Snapdragon 662, Snapdragon 460 также оснащен модемом X11 LTE для быстрого подключения к 4G.

Устройства на базе Snapdragon 720G будут доступны в первом квартале 2020 года, и Xiaomi планирует одним из первых выпустить телефон на базе Snapdragon 720G. Устройства на базе Snapdragon 662 и 460 будут доступны к концу этого года.

 

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